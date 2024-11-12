В Бурятии цены на праворульные гибриды могут снизиться

Япония внесла изменения в формулировки, связанные с санкциями, что позволило гражданам России приобретать на аукционах автомобили с гибридными двигателями от таких производителей как Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes и Audi. Об этом сообщает РБК.Запрет на экспорт был снят для ряда моделей автомобилей: Honda Fit, CR-Z, Insight, Nissan Day-Z, Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, Mazda Flair, Carol, Mitsubishi Delica D:2, Delica Mini, eK X, Mercedes E Class, C Class, Audi A3, Q3, F3. Стоит отметить, что запрет не распространяется на все модели, а только на те, которые оснащены определенными типами двигателей.Как сообщает издание, японские посредники, специализирующиеся на перерегистрации транспортных средств для компаний, занимающихся экспортом, подтвердили данные об открытии экспорта автомобилей с гибридными двигателями.Рост поставок японских автомобилей может привести к увеличению конкуренции и снижению цен на японских аукционах.