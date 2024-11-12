В Бурятии прокурора шокировали цены в магазине

Прокуратура Бурятии в ходе проверки одного из магазинов в селе Орлик Окинского района обнаружила слишком высокие цены на социально значимые продукты.«Выявлено, что торговая надбавка к ценам на некоторые виды товаров, такие как молоко, хлеб, куриные яйца, мука, соль, сахар, макаронные изделия, чай и крупы, превышала предельно допустимые нормы, установленные постановлением правительства Бурятии. В связи с этим прокурор района внес руководителю торговой организации представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены», - рассказали в надзорном ведомстве.По факту завышенных цен также возбуждено административное дело, магазину грозит штраф.