Общество 12.11.2024 в 10:40

В Бурятии прокурора шокировали цены в магазине

На руководителя торговой точки возбудили «административку»
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии прокурора шокировали цены в магазине
Фото: архив «Номер один»
Прокуратура Бурятии в ходе проверки одного из магазинов в селе Орлик Окинского района обнаружила слишком высокие цены на социально значимые продукты.

«Выявлено, что торговая надбавка к ценам на некоторые виды товаров, такие как молоко, хлеб, куриные яйца, мука, соль, сахар, макаронные изделия, чай и крупы, превышала предельно допустимые нормы, установленные постановлением правительства Бурятии. В связи с этим прокурор района внес руководителю торговой организации представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены», - рассказали в надзорном ведомстве.

По факту завышенных цен также возбуждено административное дело, магазину грозит штраф.
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