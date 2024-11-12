Общество 12.11.2024 в 11:08

Прокуратуру Бурятии попросили разобраться с червями

Они оккупировали подвал многоэтажки в Улан-Удэ
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Текст: Андрей Константинов
Прокуратуру Бурятии попросили разобраться с червями
О проблемах жителей многоквартирного дома на станции Дивизионная в Улан-Удэ рассказали в региональном отделении Общероссийского народного фронта в Бурятии. Как сообщили общественники, уже шесть лет подвал дома топит канализационными стоками. В последние месяцы это происходит по 2-3 раза в неделю. В результате порядка 100 жильцов страдают от невыносимого запаха в подъездах и квартирах, а в подвале завелись черви. Постоянная сырость из подвала уже перекочевала в квартиры.

Канализация в доме работает с помощью насосов. Однако из необходимых трех у дома имеется только два, и оба часто ломаются. Третий насос привозили в 2021 году, вспоминают жители, но его так и не установили – он исчез в непонятном направлении.


Как отмечают в ОНФ, жильцы обращались со своей проблемой в мэрию города и «Водоканал». Однако чиновники ответили, что «сеть водоотведения находится в удовлетворительном состоянии». При этом канализацию построили в 1961 году и ни разу не ремонтировали.

«Народный фронт обратился в прокуратуру района. Просим обязать ответственных привести подвал и коммуникации в рабочее состояние», - сообщили в ОНФ.

Фото: скриншот видео
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