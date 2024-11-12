В Улан-Удэ устанавливают памятник вертолету Ми-8. Легендарный вертолет теперь стоит в районе Стрелки на пересечении проспекта Автомобилистов и ул. Н. Петрова.

- Сегодня ночью его привезли с территории Улан-Удэнского авиазавода в сопровождении автомобилей ГИБДД, - сообщили в мэрии.

Вертолет Ми-8 - самый массовый серийный вертолёт в истории мировой авиации. Улан-Удэнский авиазавод выпускает его с 1970 года.

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ