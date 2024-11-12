Общество 12.11.2024 в 12:06

В Бурятии на треть снизилось число незаконных рубок

Итоги за 10 месяцев подвели на совещании в правительстве
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии на треть снизилось число незаконных рубок

В Бурятии на треть снизилось число незаконных рубок. Итоги за 10 месяцев подвели на заседании комиссии по профилактике и пресечению незаконной заготовке древесины и ее оборота на территории Бурятии.

- За 10 месяцев 2024 года выявлено 614 случаев незаконных рубок. Установлено 187 виновных лиц. Заведено 386 уголовных дел. Количество незаконных рубок в регионе снизилось на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сообщил РАЛХ.

Уменьшения числа незаконных рубок удалось добиться с помощью профилактических работ, постоянного патрулирования леса и применения современных технологий.

- 11,5 млн. га леса охвачено дистанционным мониторингом, что дает хороший результат в борьбе с черными лесорубами, мы на постоянной основе выявляем нарушителей именно благодаря такому виду отслеживания территории, - пояснил заместитель руководителя РАЛХ Геннадий Буянтуев.

В агентстве напомнили, что за нарушение лесного законодательства - нелегальную заготовку древесины грозит административная и уголовная ответственность.

 

Фото: Номер один

Все новости

Лучшие студенты Бурятии будут получать стипендию Невельского
12.11.2024 в 12:42
Жителям Улан-Удэ напомнили о необходимости уплаты налогов
12.11.2024 в 12:23
В центре Улан-Удэ заменили более 1,8 километра труб
12.11.2024 в 12:18
В Бурятии прощаются с офицером, погибшим полтора года назад
12.11.2024 в 12:15
В Бурятии на треть снизилось число незаконных рубок
12.11.2024 в 12:06
Житель Бурятии сначала «отфутболил» мошенников, но потом сам нашел их в интернете
12.11.2024 в 11:47
В Улан-Удэ устанавливают памятник вертолету Ми-8
12.11.2024 в 11:29
В Бурятии сгорело 38 центнеров сена
12.11.2024 в 11:28
18-летний юноша из Закаменска украл деньги и телефон у своего знакомого
12.11.2024 в 11:20
В Улан-Удэ обчистили строителей мемориала Победы
12.11.2024 в 11:18
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Лучшие студенты Бурятии будут получать стипендию Невельского
Размер стипендии составит 30 тысяч рублей ежемесячно
12.11.2024 в 12:42
Жителям Улан-Удэ напомнили о необходимости уплаты налогов
Срок уплаты имущественных налогов истекает 2 декабря
12.11.2024 в 12:23
В центре Улан-Удэ заменили более 1,8 километра труб
Работы на сетях продолжатся и в зимнее время
12.11.2024 в 12:18
В Бурятии прощаются с офицером, погибшим полтора года назад
В 2022 году Вячеслав Ранжуров добровольцем ушел на спецоперацию
12.11.2024 в 12:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru