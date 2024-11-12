В Бурятии на треть снизилось число незаконных рубок. Итоги за 10 месяцев подвели на заседании комиссии по профилактике и пресечению незаконной заготовке древесины и ее оборота на территории Бурятии.

- За 10 месяцев 2024 года выявлено 614 случаев незаконных рубок. Установлено 187 виновных лиц. Заведено 386 уголовных дел. Количество незаконных рубок в регионе снизилось на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сообщил РАЛХ.

Уменьшения числа незаконных рубок удалось добиться с помощью профилактических работ, постоянного патрулирования леса и применения современных технологий.

- 11,5 млн. га леса охвачено дистанционным мониторингом, что дает хороший результат в борьбе с черными лесорубами, мы на постоянной основе выявляем нарушителей именно благодаря такому виду отслеживания территории, - пояснил заместитель руководителя РАЛХ Геннадий Буянтуев.

В агентстве напомнили, что за нарушение лесного законодательства - нелегальную заготовку древесины грозит административная и уголовная ответственность.

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