В Бурятии прощаются с офицером, погибшим полтора года назад

В Кяхтинском районе сегодня прощаются со старшим лейтенантом Вячеславом Ранжуровым. Он был ветераном контртеррористической операции в Чечне и добровольцем ушел на спецоперацию, где погиб еще в конце марта 2023 года.Как сообщил вайбер-чат «Кяхта-инфо.24/7», Вячеслав Ранжуров родился 31 мая 1977 года в Кяхте. После окончания 9 классов школы поступил в профессиональное училище №18. Как в школе, так и в училище у одноклассников и сверстников Вячеслав всегда пользовался уважением, дорожил их мнением, имел много друзей. Он доброжелательно и с уважением относился к старшему поколению.В 1995 году Вячеслава призвали в армию. С 1997-1998 года он прошёл офицерские курсы, далее заключил контракт и служил в должности командира взвода. В 1999-2000 годах участвовал в контртеррористической операции в Чечне. После окончания контракта в 2002 году ушёл с военной службы. Работал вахтовым методом.В 2022 году Вячеслав добровольцем пошел на спецоперацию. Нес службу как настоящий мужчина, точно и своевременно выполняя приказы командования, проявляя смелость, храбрость и мужество.Вячеслав Ранжуров погиб 23 марта 2023 года, до конца выполнив свой воинский долг. За проявленные отвагу и бесстрашие награжден орденом Мужества посмертно.Дома у Вячеслава остались два сына, брат, сестра, многочисленные родственники и друзья.Фото: «Кяхта-инфо.24/7»