В центре Улан-Удэ заменили более 1,8 километра труб

Более 1,8 километра труб заменено с начала реконструкции сетей в центре Улан-Удэ. Работы на сетях продолжатся и в зимнее время.

Строители обновили 800 метров водопроводных и канализационных труб по улицам Свободы, Свердлова, Фрунзе, Смолина, также ведутся работы по строительству новой канализационной станции на ул. Советской. Кроме того, заменено более одного километра труб на тепломагистрали № 2 по улицам Трактовой, Фридриха Энгельса, Балтахинова и на проспекте Победы.









- Сейчас износ коммунальных сетей в центре составляет более 90 %. Старые трубы имеют маленький диаметр, что не позволяет строить и подключать новые объекты. Диаметр новых труб значительно больше старых. К тому же они более долговечны и имеют хорошие показатели прочности. Обновление трубопроводов позволит повысить качество услуг водо- и теплоснабжения для горожан, снизить количество аварий и добавить новые мощности для развития центральной части города, - рассказал Олег Тимофеев, директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик».

Напомним, масштабная реконструкция инженерных сетей в центральной исторической части Улан-Удэ проходит в рамках мастер-плана. Работы по ремонту сетей будут проводиться в течение двух лет – в 2024-2025 годах.

Фото: администрация Улан-Удэ