Общество 12.11.2024 в 12:23

Жителям Улан-Удэ напомнили о необходимости уплаты налогов

Срок уплаты имущественных налогов истекает 2 декабря
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Текст: Андрей Константинов
Жителям Улан-Удэ напомнили о необходимости уплаты налогов
Фото: архив «Номер один»
Для своевременной уплаты имущественных налогов осталось меньше месяца. Жители Улан-Удэ, имеющие в собственности дома, квартиры, гаражи, а также земельные участки и автомобили, должны уплатить налоги до 2 декабря 2024 года.

- Все налоги, поступающие в местный бюджет, направляются на финансирование и содержание муниципальных учреждений образования, культуры, спорта, ЖКХ, на содержание и ремонт автомобильных дорог и не только, - рассказала на брифинге заместитель председателя Комитета по финансам мэрии Улан-Удэ Альбина Семенова.

Оплатить налоги можно через личный кабинет, через Госуслуги, онлайн сервисы банков и мобильные приложения, терминалы банков, через сервис налоговой службы и отделения почтовой связи.

- В этом году многим не пришли налоговые уведомления. Дело в том, что налоговое уведомление не направляется, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 300 рублей, - пояснил заместитель начальника отдела УФНС РФ по Республике Бурятия Михаил Хайдуков.

Несмотря на небольшую сумму налога, его необходимо вовремя оплатить. Уже после 2 декабря неуплаченная сумма налогов превратится в задолженность. Она состоит из самой суммы налога и пени, которая растет каждый день. Как только общий долг превысит 10 тысяч рублей, налоговая служба начнет судебную процедуру принудительного взыскания за счет имущества должника.
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