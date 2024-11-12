Жителям Улан-Удэ напомнили о необходимости уплаты налогов

Для своевременной уплаты имущественных налогов осталось меньше месяца. Жители Улан-Удэ, имеющие в собственности дома, квартиры, гаражи, а также земельные участки и автомобили, должны уплатить налоги до 2 декабря 2024 года.- Все налоги, поступающие в местный бюджет, направляются на финансирование и содержание муниципальных учреждений образования, культуры, спорта, ЖКХ, на содержание и ремонт автомобильных дорог и не только, - рассказала на брифинге заместитель председателя Комитета по финансам мэрии Улан-Удэ Альбина Семенова.Оплатить налоги можно через личный кабинет, через Госуслуги, онлайн сервисы банков и мобильные приложения, терминалы банков, через сервис налоговой службы и отделения почтовой связи.- В этом году многим не пришли налоговые уведомления. Дело в том, что налоговое уведомление не направляется, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 300 рублей, - пояснил заместитель начальника отдела УФНС РФ по Республике Бурятия Михаил Хайдуков.Несмотря на небольшую сумму налога, его необходимо вовремя оплатить. Уже после 2 декабря неуплаченная сумма налогов превратится в задолженность. Она состоит из самой суммы налога и пени, которая растет каждый день. Как только общий долг превысит 10 тысяч рублей, налоговая служба начнет судебную процедуру принудительного взыскания за счет имущества должника.