В спорткомитете мэрии Улан-Удэ собрали деньги для бойцов СВО

В Улан-Удэ сотрудники Комитета по физической культуре и спорту мэрии, а также и спортивные школы собрали и отправили деньги бойцам в зону СВО.- Сначала мы просто собирали и отправляли посылки. В настоящее время передали 120 тысяч рублей ребятам на экипировку. Средства постоянно собираются спортивной общественностью. Это делается, чтобы помочь нашим ребятам. А самое главное, чтобы они возвращались живые и здоровые, - рассказал председатель Комитета по физкультуре и спорту администрации Улан-Удэ Андрей Дзюбенко.В настоящее время более 10 спортсменов и тренеров спортшкол города участвуют в спецоперации.- Со спортивной общественности тоже много ребят участвует в боевых действиях. Они защищают Родину. Посчитали, что это их долг, так как они физически подготовленные. Мы желаем успеха, здоровья и вернуться живыми, здоровыми домой, - сообщил Андрей Дзюбенко.