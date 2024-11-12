Жителей Бурятии приглашают на Байкальский литературный фестиваль

15 ноября Национальная библиотека Бурятии проведет V Байкальский литературный фестиваль, посвященный 100-летию со дня рождения народного поэта Гунги Чимитова (возрастное ограничение 6+).

Посетителей ждут мастер-класс по рисованию, литературный семинар-мастерская для молодых поэтов, презентация сборника басен, а также праздничный хоровой концерт.

Фестиваль стартует в 14:00 в Литературно-музыкальной гостиной, именно там состоится торжественная церемония открытия, на которой выступит народная артистка СССР Галина Шойдагбаева и другие артисты, а позже пройдет презентация сборника басен Гунги Чимитова «Баснинууд» с иллюстрациями художницы Даримы Кантаковой, выпущенного специально к празднику. Книгу представит дочь народного поэта Сэсэг Силинская.

В конференц-зале зрителей ждут тематические лекции. В 15:00 литературовед, доктор филологических наук Ирина Булгутова проведет лекцию «Творчество Гунги Чимитова в контексте национальных художественных традиций», а в 16:00 музыковед Бурятской государственной филармонии Наталья Ринчинова станет спикером лекции «Гунга Чимитов — поэт-песенник».

В 17:00 в усадьбе Молчанова пройдет уникальный мастер-класс, где дизайнер Аюр Халтуев и художница Дарима Кантакова расскажут о символике и смыслах айдентики фестиваля и научат всех желающих рисовать животных с обложки книги «Баснинууд».

Гости фестиваля смогут посетить выставки, на которых представят книги Гунги Чимитова, памятные фотографии и раритетные образцы. На 3 этаже в холле расположится уникальная экспозиция «Кабинет писателя» с личными вещами писателя - блокнотами, ежедневниками, письмами и открытками от друзей, а также книгами из личной библиотеки Гунги Чимитова с дарственными надписями литераторов Бурятии, Якутии, Чувашии.

Помимо этого, в Деловом центре в онлайн-формате пройдет литературный семинар-мастерская для молодых поэтов Сибири и Дальнего Востока. На нем известные российские литераторы Амарсана Улзытуев и Светлана Кекова вместе с участниками разберут представленные на конкурс произведения, а также дадут ценные советы и помогут раскрыть творческий потенциал.

В 17:00 в Читальном зале Центра библиографии и краеведения пройдет награждение победителей конкурса поэтического перевода «Буряад уянга - ородоор» («Бурятская лирика — на русском»).

После награждения зрителей приглашают на праздничный хоровой концерт, который начнется в 18:30 в Литературно-музыкальной гостиной. На нем выступят Смешанный хор Колледжа искусств им. П. И. Чайковского под управлением Майдара Дамбаева, ансамбль «Аялга» и хор Детской школы искусств №11.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Национальная библиотека РБ