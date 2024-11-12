В Монголии инфляция выросла до 7%

Инфляция, которая по итогам третьего квартала 2024 года составляла в Монголии 6,7%, в ноябре выросла до 7% из-за подорожания продуктов питания, а также информации о грядущем повышении оплаты за услуги ЖКХ и электроэнергию. Об этом сообщил национальный комитет статистики страны.«В начале текущего года инфляция составляла 7,6% по стране и 8,2% в столице. В первом полугодии эти показатели снизились до 5,1% и 4,8%. По итогам третьего квартала инфляция составляла уже 6,7%, в ноябре выросла до 7%. На это повлияло подорожание продуктов питания, а также информация властей о будущем повышении тарифов на услуги ЖКХ и электроэнергию», – привело данные статистическое ведомство.Ранее президент Монголбанка (центробанка) Бядрангийн Лхагвасурэн на встрече с руководством Великого государственного хурала (парламента) страны отметил, что в стране есть возможности для смягчения денежно-кредитной политики и центральный банк страны планирует стабилизировать инфляцию в пределах 6% в период с 2024 по 2026 год.В интервью корреспонденту ТАСС глава Монголбанка сообщил, что «жесткая денежная политика России и Китая повлияла на то, что уровень инфляции в Монголии в последнее время стабильно держался на уровне 7%».