464 улан-удэнца стали предпринимателями

«Твое будущее вместе с нами. Республика ждет!» - такое название получила в этом году Республиканская ярмарка вакансий и учебных мест, которая 7 и 8 ноября проходит в Улан-Удэ в стенах ФСК.Среди 70 предприятий, которые принимают участие в этом мероприятии, свою продукцию и достижения представили 11 горожан, заключившие в разные годы социальный контракт, который реализуется в Бурятии благодаря президентскому нацпроекту «Демография». Посетители познакомились с кулинарными шедеврами от Барямы Дансаруновой – это туркменские пироги, а также Татьяны Каримовой - кондитерские изделия, с сувенирной продукцией Ксении Москвитиной, изделиями из джута от автора Татьяны Пурбуевой, украшениями ручной работы Дарьи Антроповой, Елены Дыжитовой, Кристины Распутиной и Туяны Дэбэевой. Кроме того, участники ярмарки могли приобрести теплые унты, пошивом которых занимается Оксана Халбышкеева, и кожаные ремни, портмоне от Алика Санжиева.Среди них и многодетная мама Людмила Будаева. По ее словам, заняться производством полезных ресурсов для изучения бурятского языка побудили ее собственные дети.- Было очень досадно от того, что в нашей семье все четверо детей совершенно не знают родной язык. Это натолкнуло меня на мысль самой заняться их образованием. Сначала я просто рисовала вручную карточки, чтобы им было проще запомнить конкретные слова, - рассказывает Людмила. - Потом узнала про социальный контракт. Написала бизнес-план, успешно его защитила и получила деньги на реализацию своей мечты. Купила оборудование, на котором теперь печатаю вспомогательный материал по изучению бурятского языка. А вот коробки под карточки, настольную игру и лото пока приходится печатать в типографии. Но думаю, что со временем мне удастся повысить доходы еще больше, чем сейчас, и замкнуть все производство в своей маленькой типографии.Сегодня продукцию Людмилы Будаевой можно найти в канцелярских магазинах Улан-Удэ. Она даже разработала свою настольную игру, которая будет интересна для людей любого возраста, в том числе для детей и молодежи.- Индивидуальными предпринимателями за это время стали 464 улан-удэнца, которым выделили средства на развитие своего бизнеса в размере 145,2 млн рублей, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.В Минсоцзащиты Бурятии отметили, что всего с начала 2024 года социальный контракт заключили 1 790 жителей республики. Из этого числа 771 человек - жители столицы Бурятии.