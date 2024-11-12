Общество 12.11.2024 в 16:09

Автомобилистов Бурятии предупреждают о стекловидной наледи

Она образовалась на трассе Улан-Удэ - Курумкан
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Текст: Андрей Константинов
Автомобилистов Бурятии предупреждают о стекловидной наледи
Фото: Минтранс Бурятии
В Бурятии на участке трассы Улан-Удэ – Турунтаево - Курумкан с 169 км по 291 км местами образовалась стекловидная наледь. Об этом автомобилистов предупредили в республиканском Минтрансе.

Как сообщили в министерстве, сейчас подрядная организация в усиленном режиме продолжает устранение наледи. Комбинированная дорожная машина обрабатывает дороги противогололедным материалом, а автогрейдер срезает снежные накаты с проезжей части.

- Подсыпка производится только песчано-гравийным материалом, который при интенсивном автомобильном движении выносится за пределы проезжей части спустя некоторое время. В течение дня будет производиться повторная подсыпка, - рассказал руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.

Водителей просят учитывать дорожные условия при поездках, соблюдать скорость и не отвлекаться во время движения.
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