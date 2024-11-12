Автомобилистов Бурятии предупреждают о стекловидной наледи

В Бурятии на участке трассы Улан-Удэ – Турунтаево - Курумкан с 169 км по 291 км местами образовалась стекловидная наледь. Об этом автомобилистов предупредили в республиканском Минтрансе.Как сообщили в министерстве, сейчас подрядная организация в усиленном режиме продолжает устранение наледи. Комбинированная дорожная машина обрабатывает дороги противогололедным материалом, а автогрейдер срезает снежные накаты с проезжей части.- Подсыпка производится только песчано-гравийным материалом, который при интенсивном автомобильном движении выносится за пределы проезжей части спустя некоторое время. В течение дня будет производиться повторная подсыпка, - рассказал руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.Водителей просят учитывать дорожные условия при поездках, соблюдать скорость и не отвлекаться во время движения.