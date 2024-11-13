Жители Бурятии пересядут на подержанные китайские иномарки

Во Владивостоке закрылся самый известный авторынок страны по продаже подержанных автомобилей «Зеленый угол». Жители Бурятии десятилетиями покупали там японские праворульные автомобили. Однако рядом с ним уже открылся новый - по продаже подержанных китайских, американских, европейских и японских автомобилей, которые производятся в Китае. О том, какие автомашины скоро заменят японские «праворульки», в материале «Номер один».Символ перегонщиков - известный на всю страну авторынок, через который с 90-х по сегодняшний день в страну завезены десятки миллионов подержанных японских «праворулек» - перестал быть таковым. Земельный участок в микрорайоне Зеленый угол во Владивостоке освобождают от машин. Таким образом, покупатели праворульных автомобилей из Бурятии лишаются возможности купить их на прежнем месте. Новую же автоплощадку местные власти не предоставляют.Однако можно сказать, что «Зеленый угол» просто переместился. Этой осенью в бондовой зоне Хуньчуня состоялось официальное открытие первого российско-китайского авторынка по продаже подержанных автомобилей многих мировых брендов. Он должен стать крупнейшей торговой площадкой по поставкам автомобилей и запчастей в РФ.Приобрести подержанные автомобили оказалось здесь выгоднее, чем после ввоза в Россию. Дело в том, что стоимость китайских автомобилей, в том числе японских и европейских марок, тут дешевле, чем где-либо. В том числе и на японских автомобильных аукционах. Это связано с тем, что китайцы достигли значительного снижения себестоимости производства за счет роботизации и эффекта масштаба. Но это еще не все.Китайский автомобильный рынок - крупнейший в мире, в последнее десятилетие он сохранял общий положительный тренд. Начиная с 14 млн проданных машин (в 2011 году. – Прим. ред.), китайский авторынок рос семь лет подряд, сумев в 2017 году достичь рекордного объема - 25,6 млн единиц. Два следующих года ушли «в минус», в 2019 году продано 22,5 млн автомобилей.По данным «Форбс», пандемия в 2020 году заблокировала мировую экономику, в результате чего спрос на автомобили упал во всем мире. Китайский рынок выстоял, снизив продажи всего на 5,9%, что меньше падения, зафиксированного в 2019 году (-7,6%). В 2020 году в стране продано 21,2 млн автомобилей.После COVID-19 автомобильный рынок Китая показал быстрое восстановление: в 2021 году его рост составил 4%, в 2022 году снова зафиксирована положительная динамика (+1%). В 2023 году эксперты снова отметили небольшой рост - до 22,37 млн автомобилей, что на 1,1% больше, чем годом ранее.Однако в начале 2024 года китайский авторынок в стране продемонстрировал очень высокую активность. За январь в стране реализовано 2,21 млн новых автомобилей (+49,3%), при этом хороший рост на рынке фиксируется уже четвертый месяц подряд (после четырех месяцев падения. - Прим. ред.).В марочном рейтинге по итогам января 2024 года лидирует Volkswagen (210 503 проданных автомобиля; +41,2%). За ним следует китайский производитель электромобилей BYD (190 761 шт.; +43,3%). Замыкает подиум Changan, поднявшийся на первую строку в рейтинге (147 137 шт.; +50,7%).На четвертой позиции рейтинговой таблицы - Toyota, опустившаяся на одну строку (144 418 шт.; +34,2%), далее идут Geely (140 204 шт.; +101,3%) и Honda, поднявшаяся на одну строку (129 638 шт.; +102,6%).На седьмом месте находится BMW (-1 строка; 77 812 шт.; +18,4%), за ним следуют Wuling (+1 строка; 73 887 шт.; +40,2%) и Chery (+6 строк; 70 915 шт.; +160,9%). Замыкает топ-10 Nissan (58 934 шт.; +42,7%).Итоги этого года не подведены, однако сегодня уже нет сомнений в том, что рост автомобильной отрасли в Китае колоссальный.На вторичном авторынке зафиксирован всплеск спроса на подержанные машины китайских марок. Так, по данным агентства «АВТОСТАТ», в январе-апреле 2024 года их реализация выросла на 52%. Особенно в сегменте электроавтомобилей и машин с гибридными двигателями, ниша которой полностью освободилась в связи с запретами на ввоз в Россию. В прошлом году Япония запретила вывозить в Россию автомобили с объемом двигателей свыше 1,9 литра, а также все без исключения гибриды и электромобили, а затем Южная Корея присоединилась к санкциям.Неслучайно за восемь месяцев 2024 года через уссурийскую таможню ввезли более 6000 китайских автомобилей, что в пять раз больше, чем за прошлый. Почти половина растаможенных в августе - «японцы», «корейцы» и «европейцы», произведенные в Китае. Об этом сообщает Vl.ru. Отличий у таких машин, помимо левого руля, достаточно много - от качества сборки до комплектации. Они уходят в большинстве на запад России.«В основном ввозили транспортные средства китайских марок Changan, Chery, Geely. Однако в августе из 1611 ввезенных автомобилей почти половина - 800 авто - это автомобили японских, корейских и европейских марок производства КНР. Ранее ежемесячно таможенники фиксировали единичные случаи ввоза таких авто», - сообщили в Дальневосточном таможенном управлении.Тем не менее в Бурятии к подержанным автомобилям китайских марок относятся достаточно настороженно. По качеству деталей они пока еще уступают японским и европейским машинам. Да и с запчастями не так просто.- Проблема в том, что китайские авто каждые несколько лет полностью меняют модельный ряд своих автомобилей. А, например, у японских и корейских автомобилей обычно в машинах меняется только часть внешнего интерьера. Ходовая часть, двигатель, коробка и салон обычно остаются теми же, соответственно, с запасными частями проблем нет. Что касается китайских машин, то на многие марки, даже свежие, подобрать запасные части довольно сложно. Обычно это оригиналы, и стоят они дорого. А на старые китайские автомобили порой сложно найти запчасти - их часто уже не производят, - говорит мастер крупного улан-удэнского автосервиса.Как отмечает эксперт, больше перспектив связано с тем, как будет налажен поток японских и корейских автомобилей, выпущенных по лицензиям на китайских автозаводах.- Они однозначно будут дешевле и в лучшем техническом состоянии, чем модели из Японии и Кореи, прежде всего из-за климата - в морском они быстро ржавеют от соли. В Китае более дружественный климат для машин, - полагает он.Кроме того, курс на рост продаж подержанных автомобилей известных европейских и японских марок, выпущенных в Китае, будет только укрепляться. В Китае в настоящий момент активными темпами идет избавление от бензиновых двигателей в пользу электромобилей. Такие автомобили освобождаются от налогов, они дешевле в обслуживании, для них выделяют бесплатные зарядные станции и им легче парковаться в крупных городах. Некоторые компании заявили об отказе в производстве машин с двигателями внутреннего сгорания. А куда девать старые?В ближайший год-два в нашу страну хлынет огромный поток достаточно свежих автомобилей европейских и японских марок с левым рулем. Цены могут удивить автомобилистов.