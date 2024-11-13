Давно на лопате

И тут появляется он: ЖКХ-мен в оранжевой жилетке с чудо-лопатой, выкованной в недрах минтранса. И да начнется великая битва...

Самое удивительное, что этот сюжет уже случился в Тункинском районе. История такая: местные стали жаловаться на состояние дороги между селами Аршан и Кырен. Дескать, дорога не везде чищена и не всюду подсыпана, а местами подсыпана шлаком вместо песка.

Представитель дорожной организации в ответ сообщил, что «отсыпка производится всеми средствами, что есть в наличии».

«В связи с отсутствием соответствующей техники данный участок дороги отсыпаем вручную. Из техники имеем только погрузчик и лопату. Поэтому процесс работы тоже затягивается. Обещают отправить технику, ждем», - сообщил он в вайбер-чате «Тунка-инфо.24/7».

А теперь представьте, как одинокий воин с лопатой и погрузчиком противостоит снежной стихии и расчищает путь тысячам машин.

Предлагаем где-нибудь у дороги поставить памятник «Укротитель пурги» - каменный коммунальщик в героической позе с лопатой наперевес вглядывается в заснеженную даль на фоне старенького погрузчика.