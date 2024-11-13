Новый живописный маршрут

В столице Бурятии разрабатывают концепцию тропы протяженностью 17 километров. Как развиваются леса в направлении рекреации, рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Светлана Григорьева.





- В Улан-Удэ существуют две тропы здоровья, которые обслуживает МБУ «Городское лесничество». В прошлом году на тропе «Юго-западная» открыли хорошую смотровую площадку, людям нравится. В этом году ведем подготовку к строительству самой длинной тропы здоровья на Дальнем Востоке - 17 километров (от базы «Снежинка» до горы Орлиной с выходом на Этнографический музей, Центр восточной медицины. - Прим. ред.). Разрабатываем концепцию, делаем трек, смотрим перепады высот. Обязательно будет километровый участок для лиц с ограниченными возможностями здоровья, для маломобильных групп (например, мам с колясками. - Прим. ред.). Тропа будет отвечать всем требованиям. В будущую тропу здоровья будут включены некоторые протоптанные неофициальные тропы здоровья.- Он будет полностью реализован в 2025 году. Тропы всегда строились за счет волонтеров, грантов. Сейчас впервые будет строиться за счет прямого бюджетного финансирования. Такого еще не было, чтобы столь большой объем работ, где немало ручного труда, сделать за один строительный сезон. Работы проведет подрядчик, который определится на торгах. В городских лесах это главный проект будущего года, поэтому мы будем содействовать.- Около 6500 саженцев. Это делают профессионалы, и высаживают они более взрослые саженцы, у которых процент приживаемости намного выше. Берем культурные, привитые, с правильно сформированной кроной. Высаживали яблони, ели, березы, рябинники, рябины, ясени, тополя серебристые, клены Гиннала, акации и другие виды. Высадили немало «живых изгородей». К концу года снабдим саженцы ограждениями. Всегда чувствуем поддержку мэра города, который уделяет большое внимание озеленению города. Мы регулярно обсуждаем различные моменты. В этом году, например, одних только рябин посадили 600. Больших, трехметровых. Там уже гроздья ягод. Всю улицу Ключевскую засадили.- 500. Эта площадка для доращивания создана недавно. Высаживаем 10-сантиметровый черенок, и, чтобы дорастить саженец, на это требуется несколько лет. В советское время питомник был, и сейчас он возрожден. Хотелось бы все, что нужно, выращивать у себя в Улан-Удэ.- Отдельная боль - это ТГК-14. Когда делают ремонт тепловых сетей, сносят зеленые насаждения. Мы каждый случай расследуем, составляем протоколы, привлекаем Управление административного контроля, заставляем восстанавливать. Буквально недавно одна из подрядных организаций восстановила десять серебристых тополей на улице Смолина, 38. Они копали траншею под кабель и снесли насаждения. Если бы они нам сказали, мы временно пересадили бы насаждения, потом высадили бы назад. Но взаимодействия не получилось. Мы всегда реагируем на такие случаи.- В этом году уже убрали свалки на 20 гектарах и продолжаем работу. К сожалению, свалки остаются проблемой. Например, как началось строительство в сотых кварталах, так в Октябрьском лесничестве стали быстро расти свалки. В основном строительный мусор. В лесах стоят фотоловушки.Благодаря программе «Зеленый город», запущенной по инициативе мэра города Игоря Шутенкова, за несколько лет площадь озелененных общественных территорий выросла в два раза, достигнув положенных 10 квадратных метров на человека.