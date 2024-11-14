В Бурятии ипотечных льготников освободят от налога

Недавно стало известно про изменения в законодательстве, которые позволят ипотечникам, взявшим жилье по льготным ставкам, не выплачивать дополнительный НДФЛ. В Бурятии, учитывая интерес к Дальневосточной ипотеке, найдется много желающих избавиться от дополнительных выплат.Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ) с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам у россиян, взявших ипотечный кредит до 2025 года.«РБК Недвижимость», цитируя партнера Московской коллегии адвокатов «Арбат» Алексея Симоненко, сообщает, что до подписания закона в силу, согласно Налоговому кодексу, у налогоплательщика возникала обязанность оплачивать НДФЛ, когда ставка по кредиту была ниже 2/3 от ключевой ставки. На разницу, которая считается материальной выгодой, и начислялся НДФЛ. Таким образом, при ставке в 21% оплачивать НДФЛ должны были все ипотечники, оформившие кредиты под 14% годовых и ниже. До 29 октября 2024 года на начисление НДФЛ за такую материальную выгоду действовал мораторий, а новые поправки и вовсе отменяют начисление НДФЛ с материальной выгоды, поясняет эксперт.Директор по развитию риелторского агентства Est-a-Tet Роман Родионцев рассказал «РБК Недвижимость», что нововведения позволяют не платить НДФЛ с материальной выгоды при соблюдении следующих условий: кредитный договор заключен до 31 декабря 2023 года; кредит выдан на новое строительство жилого дома или приобретение на территории России уже построенного жилого дома, квартиры, комнаты или доли в них, земельных участков для ИЖС и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доли в них; у заемщика есть право на имущественный налоговый вычет.Однако это не происходит само по себе, автоматически - право на налоговый вычет нужно подтвердить. Освобождение граждане получают только в том случае, если у них есть право на имущественный налоговый вычет при приобретении жилья. Право на вычет надо подтвердить в налоговой инспекции, где выдается специальное уведомление.Между тем общая ситуация на рынке ипотечного кредитования весьма напряженная. И описанное выше послабление вряд ли сможет повлиять на общие настроения.Напомним, как писал недавно «Номер один», Банк России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б. п., до 21% годовых. Так регулятор борется с инфляцией, надеясь, что граждане начнут активнее нести свои деньги на депозиты, замораживая их там, нежели тратить деньги на потребительском рынке, разгоняя инфляцию.Последние повышения ставки Банком России происходили 13 сентября и 26 июля 2024 года: до 19% и 18% соответственно.ВТБ 23 октября увеличил на 1 п. п. базовые процентные ставки по программам на готовое жилье (до минимальных 26,7%), ИЖС (до 27,1%) и земельный участок (до 27,5%), а также по программам рефинансирования.Сбербанк повысил ставки на 3 п. п. по всем базовым ипотечным программам. Минимальная ставка на вторичное жилье в Сбере теперь составляет 24,6%, на первичное - 24,9%.Теперь если заемщик покупает двухкомнатную квартиру за 6 млн рублей с первоначальным взносом в 2 млн, то он просто не сможет его получить без дохода в 114 000 рублей, а отдавать он должен не менее 90 000 рублей одних процентов. В конечном итоге квартира заемщику обойдется в пять раз дороже.Так, за квартиру стоимостью 6 млн рублей переплата за 25 лет составит 23 млн рублей.- Вторичный жилищный рынок, основанный на кредитовании, в Улан-Удэ фактически умер после решения Банка России, а риелторы уже подыскивают себе новую работу. Потому что с такими условиями по ипотеке работать невозможно, - жалуется риелтор Наталья Бадмаева.Жалуются не только риелторы. Улан-удэнцы вовсю обсуждают в соцсетях недоступность ипотеки. Покупка жилья в кредит в Бурятии и ранее была доступна далеко не всем, сейчас же для того, чтобы иметь возможность ее получить, ежемесячный доход должен быть более 100 000 рублей.«Настал момент покупки квартиры с учетом накоплений. Вот скажите, как платить вот это вот? Квартиры просто неподъемные для людей, у которых зарплата в 50 000. Естественно, вечно снимать невозможно, но вот такие платежи - это очень жестко», - пишет автор поста в соцсети и прикладывает скриншот из одного известного банка республики с расчетом платежей по ипотеке.Так, жилье стоимостью 5 млн рублей с первоначальным взносом 1,9 млн в конечном итоге обойдется в 22,9 млн рублей. Ежемесячный платеж составит 63 670 рублей, а платить ипотеку придется 30 лет.Под записью в соцсети развернулись бурные обсуждения.«Почему на жилье не сделать 6% максимум. И быстрее выплачивали бы, и брали бы ипотеку. А тут цена жилья 5 млн, а в итоге выходит 25. Переплачивается 20 млн. А есть смысл покупать жилье?».«Если снимать жилье в течение 30 лет за 35 000, то сумма 12 600 000. А банки шкуродеры».«Так и будем вечно по съемным шататься с такими золотыми ценами. Ужас! Нам, простым рабочим, век не осилить такой платеж до конца своих дней».«Я тоже недавно смотрела квартиры. Цена образно 4,5 млн, платеж 89 000 на 20 лет. Сказать, что я в шоке, ничего не сказать! Берешь в ипотеку 4,5 млн, отдашь 24 млн. Как людям приобрести жилье, не понимаю».Таким образом, для стабилизации рынка и воплощения в реальность лозунга о доступном жилье, нужно принимать гораздо более радикальные меры, чем освобождение льготников от НДФЛ за разницу в процентах.