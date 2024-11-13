Общество 13.11.2024 в 16:27

В приграничном районе Монголии зафиксировали сибирскую язву

Пока известно об одном заболевшем
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Текст: Андрей Константинов
В приграничном районе Монголии зафиксировали сибирскую язву
Фото: Управление ветеринарии РБ
В Монголии житель аймака Увс, граничащего с Россией, заболел сибирской язвой. Как сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии, заражение произошло во время выпаса скота. Сейчас пострадавший проходит лечение в многопрофильной больнице.

«Министерство здравоохранения, ветеринарная служба и отдел по чрезвычайным ситуациям работают над ситуацией. Сибирская язва — инфекционное заболевание, опасное для животных и людей. Человек может заразиться при контакте с тушами животных, продуктами животноводства, кожей и мехом, а также через воду, почву и воздух», - рассказали в Управлении ветеринарии.

В России ежегодно регистрируется около 11 случаев заболевания людей сибирской язвой. Последний раз случай заражения регистрировался летом 2023 года в Республике Тува, которая как раз граничит с аймаком Увс.

Как отмечают ветеринары, сибирская язва также актуальна для Бурятии, где имеется 342 стационарных неблагополучных пункта, расположенные во всех районах, кроме Закаменского и Баунтовского районов.

Единственным средством профилактики сибирской язвы у животных является вакцинация. Управление ветеринарии напоминает, что владельцам скота необходимо своевременно предоставлять скот для обязательных профилактических вакцинаций, а жителям республики покупать мясо и мясные продукты только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и при наличии ветеринарных сопроводительных документов.
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