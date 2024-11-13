Общество 13.11.2024 в 17:14

В Улан-Удэ заменили старые трансформаторные подстанции 70-летней давности

Более 500 горожан теперь обеспечены бесперебойным электроснабжением
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ заменили старые трансформаторные подстанции 70-летней давности

В Улан-Удэ построили девять новых трансформаторных подстанций. В микрорайоне Площадка по ул. Л. Шевцовой вместо 70-летней старой подстанции построили новую мощностью 400кВА, воздушные линии, установили опоры. Теперь более 500 человек обеспечены качественным электроснабжением.

– Нашим подстанциям в микрорайоне лет по 70. Стояли хаотично, не хватало мощностей. Много жалоб поступало от жителей. Напряжение падало до 140 вольт. Сейчас в этом плане наведен порядок: строятся объекты с современным технологическим оборудованием, идет перераспределение мощностей. Мы рады этим улучшениям, – рассказал Геннадий Торонов, председатель ТОС «Площадка».

Новые подстанции построили в СНТ «Строитель», в мкрн Забайкальский, Бурвод, в 120 квартале, по ул. Лесная, Музейная, Багряная, Шевцовой, Тропинина. Две из этих подстанций Администрация города по поручению мэра реконструировала за счёт городского бюджета – по улицам Шевцовой и Тропинина.

– Эти подстанции распределены по самым узким участкам. Рассматривали каждый район, установку каждой подстанции отдельно. Также разработаны комплексные программы по проекту «Чистый воздух», который сейчас находится на защите в Министерстве природы Бурятии. У нас уже вышли из экспертизы документации по ДНТ «Профсоюзник» и «Урожай». В следующем году энергетики начнут работы по реконструкции сетей, а город по модернизации счётчиков, водоводов и т.д. Мы должны обеспечить качественным электроснабжением 161 дом. Как только отработаем на одном пилотном проекте, перейдем к следующим, чтобы сделать воздух чистым и обеспечить горожан качественным электроснабжением, – рассказал первый заместитель мэра Сергей Гашев.

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

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