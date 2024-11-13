В Тункинском районе вместо старого деревянного моста построят железобетонный. Мост проходит через реку Тунка.

- Деревянный мост 1960-го года постройки находился в аварийном состоянии, поэтому новый мостовой переход через реку Тунка - это важный объект, который ведет на площадку действующего солнечного телескопа. В перспективе он необходим для развития научного туризма у нас в Бурятии, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Реконструкция моста через реку Тунка проходит на участке 2+133 км автодороги Тунка-площадка солнечного телескопа. Общая стоимость составила более 300 млн рублей.

Подрядная организация уже выполнила работы по устройству фундамента на двух опорах. До конца года основание доделают на двух оставшихся. После этого дорожники приступят к устройству ригелей на опорах.





- Ввод объекта по контракту запланирован в 2026 году. Однако подрядчик выразил готовность, что в этом году он выполнит максимальный объем работ и уже в 2025 году завершит реконструкцию, — сообщил руководитель «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.

Ремонт моста проводится по госпрограмме Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства».

Отметим, в этом году по этой госпрограмме в Бурятии идет строительство четырех мостов в Баунтовском, Муйском, Тарбагатайском и Тункинском районах. На эти цели в 2024 году выделено почти 226 млн рублей.

Фото: ГКУ «Бурятрегионавтодор»