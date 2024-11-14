Житель Бурятии получил от владельца гостиницы деньги за поврежденную машину. Машина частично пострадала в пожаре во время отдыха мужчины в гостевом доме.

- В неприятную ситуацию попал житель Бурятии, который решил провести выходные дни на одной из баз отдыха в Баргузинском районе. Разместившись в гостевом доме, мужчина припарковал свой автомобиль на стоянке, на которую ему указали при заселении. Ранним утром в здании котельной базы отдыха произошел пожар, в результате которого автомобиль и получил повреждения, - сообщили в службе судебных приставов.

Чтобы возместить понесенный ущерб, мужчина обратился в суд. По решению суда должник должен был уплатить стоимость восстановительного ремонта повреждений автомобиля, компенсацию морального вреда, штраф и судебные издержки. Общая сумма задолженности составила 365 тысяч рублей.

Исполнительный документ был направлен в Службу судебных приставов Республики Бурятия для принудительного взыскания. У должника были арестованы банковские счета, и вынесен запрет на регистрацию транспортных средств.

На сегодняшний день денежные средства перечислены взыскателю.

Фото: Номер один