Общество 14.11.2024 в 10:26

В Улан-Удэ проверят театральный бетон

Чиновники боятся вновь наступить на те же грабли
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ проверят театральный бетон
Фото: скриншот видео
Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников проконтролировал ход строительства театра «Байкал» в Улан-Удэ. Как сообщил чиновник, пока генподрядчик - ООО «Пелискер» - не приступил к возведению основного конструктива здания, принято решение проверить качество уже залитого бетона до нулевой отметки.

«Выборочная проверка всех параметров по монолитным работам будет проводиться в лаборатории строительного факультета ВСГУТУ под контролем УКСа и Госстройжилнадзора, а не подрядчика или концессионера. Мы должны быть уверены, потому что сегодня в республике имеем два конкретных объекта, которые ушли под демонтаж. Это школа в Сосново-Озёрске на 450 мест, которая демонтируется до нулевой отметки, и третий блок (входная группа) Ледового центра. Поэтому проверка будет со стороны правительства Бурятии – заказчика», - рассказал Евгений Луковников.

По словам зампреда, сейчас на объекте ведутся работы по железобетонным конструкциям первого этажа. Сейчас на стройке работают 50 человек, но подрядчик наращивает ресурсы, и в среднем здесь будут работать не менее ста человек.

Напомним, менее месяца назад Евгений Луковников уже посещал стройплощадки театрально-культурного центра «Байкал» и Национального музея. Тогда чиновник сообщил, что «процесс на обоих объектах идет, есть некритичное отставание от графика».

Как сообщалось ранее, общая стоимость театра и музея составляет почти 8 миллиардов рублей. Их строят в рамках концессионного соглашения, подписанного в конце 2023 года правительством Бурятии и Управляющей компании «Инфратех Концессии». Все общестроительные работы на объектах должны быть закончены в 2025 году, а ввод их в эксплуатацию планируется в 2026 году.

Фото: скриншот видео
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