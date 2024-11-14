Общество 14.11.2024 в 11:09

В Улан-Удэ по новой технологии ремонтируют канализационный коллектор

Она позволяет вести работы без остановки и переключения стоков
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ по новой технологии ремонтируют канализационный коллектор
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ сотрудники «Водоканала» проводят капитальный ремонт канализационного коллектора на ул. Шаляпина. Он был построен еще в советские годы, с тех пор долго не обновлялся и не промывался.

Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, его ремонтируют, не вскрывая грунт, через существующие колодцы.

«Современная технология восстановления трубопроводов позволяет вести работы без остановки и переключения стоков. В том числе в стесненных условиях, без демонтажа существующих колодцев, с минимальными неудобствами для горожан и даже при низких температурах. Сейчас реконструкция трубопроводов осуществляется по инновационной спирально-навивной технологии с двойным замковым соединением. Труба формируется из полимерного профиля путём его навивки по спирали с помощью специальной машины внутри существующего коллектора. Межтрубное пространство между старой и новой трубой заполнят специальным полимербетоном, что усиливает конструкцию и повысит ее надежность. Производители отмечают, что такая труба прослужит до 50 лет», - рассказал в соцсетях градоначальник.

По словам мэра, все работы идут по графику и завершатся до конца года.
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