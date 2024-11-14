Общество 14.11.2024 в 11:23

Оставшимся без тепла жителям Бурятии сделали перерасчет

В отношении руководителя предприятия ЖКХ возбуждено административное дело
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Текст: Андрей Константинов
Оставшимся без тепла жителям Бурятии сделали перерасчет
Фото: архив «Номер один»
В Прибайкальском районе после коммунальной аварии в селе Ильинка директор предприятия ЖКХ получил прокурорское представление. По результатам его рассмотрения сельчанам, которые несколько дней оставались без тепла, сделали перерасчет. Его общая сумма составила более 120 тыс. рублей.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, также в отношении руководителя предприятия возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами).

Напомним, авария на теплотрассе в Ильинке случилась 12 октября. В результате была остановлена работа котельной, без тепла и горячей воды остались 37 жилых домов, школа и детский сад. На территории села ввели режим «повышенная готовность». Теплоснабжение там возобновили только 15 октября.

По факту аварии в Ильинке Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
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