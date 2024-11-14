Общество 14.11.2024 в 13:01

На севере Бурятии ликвидировали самую большую свалку

Процесс рекультивации шёл два года и обошелся почти в 300 миллионов рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
На севере Бурятии ликвидировали самую большую свалку

Самую большую свалку на севере Бурятии ликвидировали. Она находилась в Северобайкальске. Процесс рекультивации шёл два года и обошелся почти в 300 миллионов рублей.

Свалку размером в пять футбольных полей в Северобайкальске начали рекультивировать еще в 2023 году. Хоть это и не самая большая ликвидированная свалка в Бурятии, но объемы отходов здесь составляли 220 тысяч кубометров. Для сравнения примерно столько же было на Кяхтинской свалке, которая по площади в два раза превышала Северобайкальскую.

Подробно о процессе рекультивации в новостном видеосюжете:

 - Здесь два больших населенных пункта – это город Северобайкальск и поселок Нижнеангарск, и все отходы свозились именно сюда, на это место. В свое время эта свалка, ей больше 30 лет, и она играла роль городского полигона. На сегодняшний момент она рекультивирована. На сегодняшний момент работы все завершены, выполнен биологический этап, выложены биоматы, сделаны как наблюдательные скважины, так и скважины для дегазации, - говорит министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева.

За последние два года в Бурятии ликвидировали крупные свалки в Усть-Баргузине, Кяхте и Закаменске. Четвертой по счету стала Северобайкальская.

- Предстояла выемка более 220 тысяч кубометров отходов из тела свалки. Сложность состояла в том, что площади очень небольшие, пространство сжатое, поэтому приходилось вынимать загрязненный грунт, мусор, складывать где-то на каких-то свободных площадях. Но на сегодняшний день все согласовано, все утверждено, - рассказывает Владимир Замбалаев, генеральный директор ООО «Автодом».

- Работы выполнены в соответствии с техническими регламентами и проектными решениями, соблюдались все технологии, мы осуществляли технический контроль. Вопросов к качеству нет, - сказал Виктор Жарников, генеральный директор ООО «Сибвостстрой-плюс».

Свалку в Северо-Байкальском и других районах Бурятии ликвидировали благодаря федеральному проекту «Чистая страна» в рамках нацпроекта «Экология», который инициировал президент России Владимир Путин.

Несанкционированная свалка на севере республики стала последней в программе рекультивации. С 2025 года начнется реализация нового нацпроекта «Экологическое благополучие», куда войдет программа «Генеральная уборка» и наведение порядка в республике продолжится.

 

Фото: скриншот видео, Минприроды Бурятии

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