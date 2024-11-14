Общество 14.11.2024 в 14:06

Министр природных ресурсов Бурятии рассказала о свалках и «Чистом воздухе»

За последние два года в Бурятии полностью рекультивированы четыре свалки
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Текст: Служба информации "Номер один"
Министр природных ресурсов Бурятии рассказала о свалках и «Чистом воздухе»

Министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева в интервью подробно рассказала о том, как проходила рекультивация свалок в Северобайкальске, Кяхте, Закаменске и Усть-Баргузине в рамках нацпроекта «Экология», инициированного по указу президента России Владимира Путина.

Так же министр ответила на вопросы о федеральном проекте «Чистый воздух», рассказала, когда планируется обновление электросетей и перевод частных домов на электроотопление.

Вместе с тем министр рассказала и о том, как прошла реабилитация озера Котокельское в Прибайкальском районе и многое другое.

Посмотреть интервью:

Министерство природных ресурсов и экологии Бурятии провело большую работу по рекультивации свалок за последние два года, по очистке озера Котокельское, и по реализации других программ, таких как «Сохранение лесов» и «Чистый воздух».

 

Фото: скриншот видео, Минприроды РБ

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