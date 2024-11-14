15 ноября Бурятию накроют снегопады

По данным Гидрометцентра Бурятии, 15 ноября в республике ожидается ухудшение погоды. Под влиянием южного циклона на большей части территории республики прогнозируется снег, местами сильные снегопады. Ветер усилится до 15-18 м/с. На дорогах ожидается гололедица.Температура воздуха сегодня ночью по республике составит -9, -14, местами -19, -24, по северо-востоку до -29, -34 градусов. Днем будет -5, -10, местами -14, -19 градусов.В Улан-Удэ также ожидается снег. Температура ночью будет -11, -13, днем -6, -8 градусов.