Чиновники правительства Бурятии посетили долгострой

Обновленный после реконструкции театр кукол «Ульгэр» в Улан-Удэ не откроет свои двери в этом году. Это стало известно после визита на объект делегации высокопоставленных чиновников правительства Бурятии во главе с зампредом Евгением Луковниковым.- В процессе реконструкции вносились изменения в проектную документацию, поскольку речь идёт об объекте культурного наследия, и работать с таким в разы сложнее. Тем не менее мы видим, что проект воплощается в жизнь, проводится наружная отделка здания, то есть фасад здания практически готов. Все общестроительные работы завершаются до конца года, - сообщил Евгений Луковников.На сегодня строительная готовность на объекте составляет 80%.- На начальном этапе проектом была предусмотрена установка импортного оборудования, однако из-за санкций его пришлось заменить на аналоги и сроки поставки сдвинулись. В первом квартале 2025 года здание оснастят мебелью, оборудованием и проведут пусконаладочные работы, - рассказал начальник Управления капитального строительства РБ Анатолий Урбанов.По итогам проверки Евгений Луковников поручил проводить ежедневный анализ и мониторинг на объекте, проконтролировать работу с поставщиками строительных материалов и технологического оборудования. Подрядчику поручено нарастить количество рабочих и техники.Напомним, здание, где ранее находились помещения театра «Ульгэр» и Музея природы, было построено в 1917 году и является объектом культурного наследия. В 2017 году его признали аварийным и закрыли для посещений.Реконструкция здания началась в феврале 2022 года. Стоимость работ на тот момент составляла более 900 миллионов рублей. Контракт на реконструкцию объекта получило ООО «Бурятпроектреставрация».Завершить реконструкцию театра первоначально планировалось уже в начале 2024 года, затем сроки перенесли на конец года. Однако и к этому времени строители не уложились.На объекте не раз бывали представители прокуратуры.«Строительный контроль за возведением объекта заказчиком и исполнителем осуществлялся ненадлежащим образом: нарушены сроки поставки оборудования, проект производства работ не соответствует установленным требованиям», - сообщали в надзорном ведомстве об итогах проверки весной 2023 года.Летом этого года на стройплощадке вновь побывал прокурор.«Ранее уже выявлялись нарушения закона и заказчику, подрядчику и профильным министрам вносились акты прокурорского реагирования. По результатам последнего осмотра прокурор республики объявил начальнику Управления капстроительства предостережение о недопустимости нарушений закона. Госзаказчик предупрежден об ответственности за нарушения», - прокомментировали итоги того визита в прокуратуре республики.