Общество 15.11.2024 в 06:00
Приступ депутатской «нежности»
В скандальную историю с детьми из Усть-Баргузина вмешалась политика
Текст: Сергей Березин
В драматической истории четырех ребятишек из Усть-Баргузина случился неожиданный поворот. В апреле этого года мать оставила их совершенно раздетыми в нетопленной квартире, когда во дворе еще лежали сугробы. А теперь детей пытаются использовать в политических играх.
Борьба за правду или оговор?
На прошлой неделе Вячеслав Мархаев, депутат Госдумы по партийному списку КПРФ от Бурятии, Забайкальского края и Амурской области, ранее сенатор от Иркутской области, написал сразу два поста в своем телеграм-канале и в соцсети «ВКонтакте». Оба они посвящены событиям в Усть-Баргузине. Но одни эпизоды в депутатской версии сильно искажены, другие - просто вымышлены, а о многом политик умалчивает либо не владеет достоверной информацией, полагаясь на слухи и пересуды.
Вячеславу Мархаеву это простительно. Не только в силу его возраста. Он хоть и дослужился до звания полковника МВД Бурятии, но навыков следственной и оперативной работы не имеет. Поскольку ни той, ни другой никогда не занимался. А вот инспектором по делам несовершеннолетних он был и, казалось бы, должен понимать всю сложность и ответственность этой службы, не возводить напраслину на тех, кто несет ее сегодня.
Тем не менее в своем посте Мархаев утверждает, будто бы полицейский, приехавший в квартиру, где находились дети, «настоятельно порекомендовал тогда матери немедленно постирать всю одежду детей. Женщина поспешила выполнить указание сотрудника, а тут как раз и люди с камерой подоспели». Якобы этим объясняется то, что дети были полностью раздеты.
Однако есть видеозапись, где «мамаша» говорит полицейскому, что дети голые, потому что она «все унесла». То есть она раздела детей и куда-то утащила их одежду. Согласитесь, нельзя постирать вещи, если в доме их просто нет. Также отчетливо видно, что стиральная машинка-малютка сброшена на пол, а по крышке от нее «мамаша» ходит ногами.
Выходит, что Мархаев (по собственной инициативе или доверившись кому-то) оговорил честного офицера полиции.
Спуститесь с небес на землю!
Мархаев пишет, видимо, со слов нерадивой матери: «В доме треснула печь, стала дымить. Решила перебраться с детьми на жилплощадь их бабушки, своей матери. Участковый застал семью в стадии переезда». А далее сам же сообщает: «Неравнодушные люди помогли ей уже с ремонтом дома, печи, с мебелью».
Вячеслав Михайлович, спуститесь с небес на землю. Если всего лишь треснула печь, то какая необходимость делать ремонт всей квартиры, помогать с мебелью? Просто вдумайтесь сами в то, что вы пишете. Или кто-то писал за вас?
В реальности в квартире царил полнейший разгром, и это тоже зафиксировано на видео. А тот факт, что ранее врач не усмотрел признаков неблагополучия в семье, отражен в решении суда о лишении родительских прав и говорит лишь об одном: безобразие в доме развели за достаточно короткий срок, и сложно представить, что там происходило.
Мархаев напутал даже с датой отправки отца детей на СВО. Он называет ноябрь 2023 года. На самом деле супруг столь трепетно защищаемой депутатом дамы убыл в зону СВО в январе 2024 года. До этого он проходил подготовку в Улан-Удэ. А Новый год встретил дома в Усть-Баргузине. У родственников есть фотографии этого последнего праздника в его жизни. В скромной, но тогда еще уютной квартире.
Что же натворила женщина, так быстро превратив семейное жилье в жуткий детский ад? Насколько сильные душевные муки перенес боец, когда узнал, в каких условиях оказались его дети? Ведь у него самого было непростое детство, и он, как рассказывают близкие, очень хотел, чтобы его дети были счастливы и обеспечены.
Потерялся во времени
«Почему не отозвали, спрашивают люди, с СВО многодетного родителя, если его супруга оказалась не в состоянии заботиться о детях?» - пишет Мархаев.
Неужели депутат думает, что в современной Российской армии, ведущей борьбу с укронацистами и коллективным Западом, можно так просто «отзывать» бойцов с линии боевого соприкосновения? Или не выполнять приказы командования? Вести переговоры с террористами?
Специально для Вячеслава Михайловича сообщаем: на дворе 2024 год, а не 1995-й...
Мархаев называет мать, лишенную родительских прав, то «женой бойца СВО», то «вдовой бойца СВО». Возможно, пытается нарисовать читателям его постов образ тех женщин, которым посвящены поэтические строки Константина Симонова:
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня...
Но в этой истории все иначе, и места поэзии тут нет. Полицейским нерадивая жена и мать заявила, что живет одна, подали, дескать, на развод. Хотя это было неправдой: собирались, да, но муж не успел получить отпуск. При последующем обследовании жилищно-бытовых условий она умолчала о том, что отец детей выполняет воинский долг по защите Отечества на СВО. С ее слов в акте было записано: «Отец с семьей не проживает, с детьми связи не поддерживает». Это тоже отражено в решении суда, если, конечно, Мархаев вообще счел за труд с ним ознакомиться.
Зачем эта женщина старалась выставить супруга в негативном свете?
Что утаил депутат?
Пожалуй, главное, о чем хочется спросить экс-полковника и депутата, посмотрел ли он документы пришедшей к нему на прием женщины. Ясно, что в Усть-Баргузин он не выезжал и все его ссылки на «односельчан», «продавцов» с чьих-то слов.
Но убедиться в том, что перед ним в его комфортном кабинете сидит действительно та самая мать тех самых детей, он был просто обязан.
А дальше одно из двух. Либо Мархаев документы не смотрел, что равносильно полному отсутствию ответственности за свои слова перед читателями его телеграм-канала и страницы во «ВКонтакте». А также перед прокуратурой и коллегами по Госдуме. Либо смотрел, но решил скрыть важные факты.
Вдова стала новобрачной
Заключаются эти факты в следующем: лишенная родительских прав «мамаша» уже не «вдова бойца СВО», а законная жена человека, до недавнего времени находившегося в федеральном розыске. Их брак зарегистрирован Улан-Удэнским городским отделом Управления ЗАГС Республики Бурятия 25 октября 2024 года.
Учитывая, что отец детей погиб на СВО 13 июня (официальное подтверждение пришло значительно позже), до вступления дамы, которую всячески выгораживает Мархаев, в новый брак не прошло и пяти месяцев. По православным канонам, которые хоть и не являются всеобщей нормой, но все же отражают сложившиеся за века традиции, траур вдовы или вдовца по усопшему длится год.
Задержан в аэропорту
13 октября будущий новый супруг «мамаши» (назовем его В. И.) задержан в аэропорту столицы Бурятии при попытке вылететь в Москву на съемки программы «Мужское/Женское» на Первом канале. Глупо, конечно, для человека в федеральном розыске...
Этому В. И. всего 19 лет. Самой «мамаше» - 22 года. У него криминальное прошлое и настоящее. Брак, судя по органу ЗАГС, мог быть зарегистрирован в СИЗО. В отношении нее ведется следствие по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного статьей «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
И вот в эту семью Мархаев хочет ввергнуть четверых малолетних детей?
Вячеслав Михайлович, а вы уверены, что ребятишек не увезут в другой регион (новый муж их «мамаши» - из Забайкальского края) и они там не исчезнут, если причитающиеся на их долю выплаты будут получены теми, за кого вы так ратуете?
Вы наивно пытаетесь запугать журналистов и общественников статьей «Доведение до самоубийства», видимо, не вполне понимая ее суть. А вы сами готовы принять на себя ответственность, если события после вашего некомпетентного вмешательства начнут развиваться в негативном или даже трагическом для детей русле?
«Набег» на Усть-Баргузин
Буквально на днях в Усть-Баргузин приехала группа мужчин на двух автомобилях (госномера известны). Сначала они пытались что-то выведать у местных жителей близ детского сада, куда ходят ребятишки, изъятые у лишенной родительских прав «мамаши». Людям говорили, что приехали «от Мархаева». Вечером долго колотили в ворота дома, где сейчас живут дети. Угомонились только после того, как опекун предупредила, что вызывает полицию.
Кто организовал этот «набег», взбудораживший поселение? По странному стечению обстоятельств, в это самое время в Усть-Баргузине находился секретарь БРО КПРФ Леонтий Красовский, который затем выложил на своей странице во «ВКонтакте» видео квартиры «мамаши» после ремонта.
Ну был ремонт, и что? Это дает какие-то гарантии, что история не повторится вновь? Это обезопасит детей? Обеспечит им достойное будущее, о котором мечтал их отец?
Сомнительная компания
Любому здравомыслящему человеку понятно: Мархаев влип в большой скандал с непредсказуемыми последствиями. Зачем ему это было нужно?
До выборов в Государственную Думу РФ осталось менее двух лет. Подготовка к ним начнется значительно раньше. Фактически уже началась.
Мархаеву нечего представить жителям Бурятии в качестве отчета о своей работе. Все прошедшее время он витал в общефедеральной повестке. Участия в решении системных проблем республики не принимал.
Надо реабилитироваться и перед руководством КПРФ, которое Мархаев щедро «одарил» провалами партии на выборах в Народный Хурал и Улан-Удэнский горсовет.
В такой ситуации требовалась универсальная и скандальная история, которая позволила бы показать себя сильной фигурой. И тут подвернулась, на первый взгляд, именно такая, где есть и СВО, и защита семьи, и противостояние с бюрократией.
Но все пошло не так, как ожидалось. На посты Мархаева в защиту «вдовы бойца СВО», которая уже успела выйти замуж за уголовника, повылазили из закоулков Сети персонажи с тезисами укронацистского ЦИПСО. Про Путина, СВО, всех нас, живущих в России (мы сделали скриншоты). «Красный депутат» оказался в весьма сомнительной компании. Как говорится, за что боролся...
Борьба за правду или оговор?
На прошлой неделе Вячеслав Мархаев, депутат Госдумы по партийному списку КПРФ от Бурятии, Забайкальского края и Амурской области, ранее сенатор от Иркутской области, написал сразу два поста в своем телеграм-канале и в соцсети «ВКонтакте». Оба они посвящены событиям в Усть-Баргузине. Но одни эпизоды в депутатской версии сильно искажены, другие - просто вымышлены, а о многом политик умалчивает либо не владеет достоверной информацией, полагаясь на слухи и пересуды.
Вячеславу Мархаеву это простительно. Не только в силу его возраста. Он хоть и дослужился до звания полковника МВД Бурятии, но навыков следственной и оперативной работы не имеет. Поскольку ни той, ни другой никогда не занимался. А вот инспектором по делам несовершеннолетних он был и, казалось бы, должен понимать всю сложность и ответственность этой службы, не возводить напраслину на тех, кто несет ее сегодня.
Тем не менее в своем посте Мархаев утверждает, будто бы полицейский, приехавший в квартиру, где находились дети, «настоятельно порекомендовал тогда матери немедленно постирать всю одежду детей. Женщина поспешила выполнить указание сотрудника, а тут как раз и люди с камерой подоспели». Якобы этим объясняется то, что дети были полностью раздеты.
Однако есть видеозапись, где «мамаша» говорит полицейскому, что дети голые, потому что она «все унесла». То есть она раздела детей и куда-то утащила их одежду. Согласитесь, нельзя постирать вещи, если в доме их просто нет. Также отчетливо видно, что стиральная машинка-малютка сброшена на пол, а по крышке от нее «мамаша» ходит ногами.
Выходит, что Мархаев (по собственной инициативе или доверившись кому-то) оговорил честного офицера полиции.
Спуститесь с небес на землю!
Мархаев пишет, видимо, со слов нерадивой матери: «В доме треснула печь, стала дымить. Решила перебраться с детьми на жилплощадь их бабушки, своей матери. Участковый застал семью в стадии переезда». А далее сам же сообщает: «Неравнодушные люди помогли ей уже с ремонтом дома, печи, с мебелью».
Вячеслав Михайлович, спуститесь с небес на землю. Если всего лишь треснула печь, то какая необходимость делать ремонт всей квартиры, помогать с мебелью? Просто вдумайтесь сами в то, что вы пишете. Или кто-то писал за вас?
В реальности в квартире царил полнейший разгром, и это тоже зафиксировано на видео. А тот факт, что ранее врач не усмотрел признаков неблагополучия в семье, отражен в решении суда о лишении родительских прав и говорит лишь об одном: безобразие в доме развели за достаточно короткий срок, и сложно представить, что там происходило.
Мархаев напутал даже с датой отправки отца детей на СВО. Он называет ноябрь 2023 года. На самом деле супруг столь трепетно защищаемой депутатом дамы убыл в зону СВО в январе 2024 года. До этого он проходил подготовку в Улан-Удэ. А Новый год встретил дома в Усть-Баргузине. У родственников есть фотографии этого последнего праздника в его жизни. В скромной, но тогда еще уютной квартире.
Что же натворила женщина, так быстро превратив семейное жилье в жуткий детский ад? Насколько сильные душевные муки перенес боец, когда узнал, в каких условиях оказались его дети? Ведь у него самого было непростое детство, и он, как рассказывают близкие, очень хотел, чтобы его дети были счастливы и обеспечены.
Потерялся во времени
«Почему не отозвали, спрашивают люди, с СВО многодетного родителя, если его супруга оказалась не в состоянии заботиться о детях?» - пишет Мархаев.
Неужели депутат думает, что в современной Российской армии, ведущей борьбу с укронацистами и коллективным Западом, можно так просто «отзывать» бойцов с линии боевого соприкосновения? Или не выполнять приказы командования? Вести переговоры с террористами?
Специально для Вячеслава Михайловича сообщаем: на дворе 2024 год, а не 1995-й...
Мархаев называет мать, лишенную родительских прав, то «женой бойца СВО», то «вдовой бойца СВО». Возможно, пытается нарисовать читателям его постов образ тех женщин, которым посвящены поэтические строки Константина Симонова:
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня...
Но в этой истории все иначе, и места поэзии тут нет. Полицейским нерадивая жена и мать заявила, что живет одна, подали, дескать, на развод. Хотя это было неправдой: собирались, да, но муж не успел получить отпуск. При последующем обследовании жилищно-бытовых условий она умолчала о том, что отец детей выполняет воинский долг по защите Отечества на СВО. С ее слов в акте было записано: «Отец с семьей не проживает, с детьми связи не поддерживает». Это тоже отражено в решении суда, если, конечно, Мархаев вообще счел за труд с ним ознакомиться.
Зачем эта женщина старалась выставить супруга в негативном свете?
Что утаил депутат?
Пожалуй, главное, о чем хочется спросить экс-полковника и депутата, посмотрел ли он документы пришедшей к нему на прием женщины. Ясно, что в Усть-Баргузин он не выезжал и все его ссылки на «односельчан», «продавцов» с чьих-то слов.
Но убедиться в том, что перед ним в его комфортном кабинете сидит действительно та самая мать тех самых детей, он был просто обязан.
А дальше одно из двух. Либо Мархаев документы не смотрел, что равносильно полному отсутствию ответственности за свои слова перед читателями его телеграм-канала и страницы во «ВКонтакте». А также перед прокуратурой и коллегами по Госдуме. Либо смотрел, но решил скрыть важные факты.
Вдова стала новобрачной
Заключаются эти факты в следующем: лишенная родительских прав «мамаша» уже не «вдова бойца СВО», а законная жена человека, до недавнего времени находившегося в федеральном розыске. Их брак зарегистрирован Улан-Удэнским городским отделом Управления ЗАГС Республики Бурятия 25 октября 2024 года.
Учитывая, что отец детей погиб на СВО 13 июня (официальное подтверждение пришло значительно позже), до вступления дамы, которую всячески выгораживает Мархаев, в новый брак не прошло и пяти месяцев. По православным канонам, которые хоть и не являются всеобщей нормой, но все же отражают сложившиеся за века традиции, траур вдовы или вдовца по усопшему длится год.
Задержан в аэропорту
13 октября будущий новый супруг «мамаши» (назовем его В. И.) задержан в аэропорту столицы Бурятии при попытке вылететь в Москву на съемки программы «Мужское/Женское» на Первом канале. Глупо, конечно, для человека в федеральном розыске...
Этому В. И. всего 19 лет. Самой «мамаше» - 22 года. У него криминальное прошлое и настоящее. Брак, судя по органу ЗАГС, мог быть зарегистрирован в СИЗО. В отношении нее ведется следствие по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного статьей «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
И вот в эту семью Мархаев хочет ввергнуть четверых малолетних детей?
Вячеслав Михайлович, а вы уверены, что ребятишек не увезут в другой регион (новый муж их «мамаши» - из Забайкальского края) и они там не исчезнут, если причитающиеся на их долю выплаты будут получены теми, за кого вы так ратуете?
Вы наивно пытаетесь запугать журналистов и общественников статьей «Доведение до самоубийства», видимо, не вполне понимая ее суть. А вы сами готовы принять на себя ответственность, если события после вашего некомпетентного вмешательства начнут развиваться в негативном или даже трагическом для детей русле?
«Набег» на Усть-Баргузин
Буквально на днях в Усть-Баргузин приехала группа мужчин на двух автомобилях (госномера известны). Сначала они пытались что-то выведать у местных жителей близ детского сада, куда ходят ребятишки, изъятые у лишенной родительских прав «мамаши». Людям говорили, что приехали «от Мархаева». Вечером долго колотили в ворота дома, где сейчас живут дети. Угомонились только после того, как опекун предупредила, что вызывает полицию.
Кто организовал этот «набег», взбудораживший поселение? По странному стечению обстоятельств, в это самое время в Усть-Баргузине находился секретарь БРО КПРФ Леонтий Красовский, который затем выложил на своей странице во «ВКонтакте» видео квартиры «мамаши» после ремонта.
Ну был ремонт, и что? Это дает какие-то гарантии, что история не повторится вновь? Это обезопасит детей? Обеспечит им достойное будущее, о котором мечтал их отец?
Сомнительная компания
Любому здравомыслящему человеку понятно: Мархаев влип в большой скандал с непредсказуемыми последствиями. Зачем ему это было нужно?
До выборов в Государственную Думу РФ осталось менее двух лет. Подготовка к ним начнется значительно раньше. Фактически уже началась.
Мархаеву нечего представить жителям Бурятии в качестве отчета о своей работе. Все прошедшее время он витал в общефедеральной повестке. Участия в решении системных проблем республики не принимал.
Надо реабилитироваться и перед руководством КПРФ, которое Мархаев щедро «одарил» провалами партии на выборах в Народный Хурал и Улан-Удэнский горсовет.
В такой ситуации требовалась универсальная и скандальная история, которая позволила бы показать себя сильной фигурой. И тут подвернулась, на первый взгляд, именно такая, где есть и СВО, и защита семьи, и противостояние с бюрократией.
Но все пошло не так, как ожидалось. На посты Мархаева в защиту «вдовы бойца СВО», которая уже успела выйти замуж за уголовника, повылазили из закоулков Сети персонажи с тезисами укронацистского ЦИПСО. Про Путина, СВО, всех нас, живущих в России (мы сделали скриншоты). «Красный депутат» оказался в весьма сомнительной компании. Как говорится, за что боролся...