20 ноября откроется новый терминал в аэропорту «Байкал»

20 ноября в Международном аэропорту "Байкал" состоится официальное открытие нового пассажирского терминала.

Все рейсы внутренних воздушных линий с 21 ноября будут обслуживаться в новом терминале. Международные вылеты будут производиться из старого терминала.

Площадь нового терминала составляет 6,629 тыс. квадратных метров. Пиковая пропускная способность терминала - 400 пассажиров в час. Объем финансирования (средства инвестора): 3,65 млрд. рублей.

Фото: аэропорт «Байкал»