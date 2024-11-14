Общество 14.11.2024 в 17:49
20 ноября откроется новый терминал в аэропорту «Байкал»
Его площадь составляет более 6 тысяч кв. метров
20 ноября в Международном аэропорту "Байкал" состоится официальное открытие нового пассажирского терминала.
Все рейсы внутренних воздушных линий с 21 ноября будут обслуживаться в новом терминале. Международные вылеты будут производиться из старого терминала.
Площадь нового терминала составляет 6,629 тыс. квадратных метров. Пиковая пропускная способность терминала - 400 пассажиров в час. Объем финансирования (средства инвестора): 3,65 млрд. рублей.
Фото: аэропорт «Байкал»