Общество 14.11.2024 в 17:49

20 ноября откроется новый терминал в аэропорту «Байкал»

Его площадь составляет более 6 тысяч кв. метров
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Текст: Служба информации "Номер один"
20 ноября откроется новый терминал в аэропорту «Байкал»

20 ноября в Международном аэропорту "Байкал" состоится официальное открытие нового пассажирского терминала.

Все рейсы внутренних воздушных линий с 21 ноября будут обслуживаться в новом терминале. Международные вылеты будут производиться из старого терминала.

Площадь нового терминала составляет 6,629 тыс. квадратных метров. Пиковая пропускная способность терминала - 400 пассажиров в час. Объем финансирования (средства инвестора): 3,65 млрд. рублей.

   

Фото: аэропорт «Байкал»

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