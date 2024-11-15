Снегопад затруднил движение в районах Бурятии

Начавшиеся сегодня утром снегопады уже затруднили движение в ряде районов Бурятии. Так, на Заганском перевале сейчас метель и сильный гололед, сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7». Затруднено движение и на Тугнуйском хребте. Водители сообщают об образовавшемся там заторе. Для расчистки и подсыпки дорог на эти участки направлена спецтехника.Сложная обстановка сейчас и на трассах Кабанского района. Там также идет снег, на дорогах образовались накаты, передает «Кабанск-инфо.24/7».