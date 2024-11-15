Прокуратура Бурятии помогла участнику СВО добиться страховых выплат. Он был тяжело ранен, но в выплате компенсации ему было отказано.

- Прокуратура республики Бурятия провела проверку по обращению военнослужащего о несогласии с отказом в назначении страховых выплат. Установлено, что заявитель принимал участие в выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, был тяжело ранен. В выплате компенсации ему было отказано, - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура направила в суд иск об обязании обеспечить мужчину страховыми выплатами. Советский районный суд города Улан-Удэ иск удовлетворил.

Участнику специальной военной операции перечислены денежные средства в общем размере 5,9 млн. рублей.

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