Общество 15.11.2024 в 10:19

Прокуратура Бурятии помогла участнику СВО добиться страховых выплат

Он был тяжело ранен, но в выплате компенсации ему отказали
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Прокуратура Бурятии помогла участнику СВО добиться страховых выплат

Прокуратура Бурятии помогла участнику СВО добиться страховых выплат. Он был тяжело ранен, но в выплате компенсации ему было отказано.

- Прокуратура республики Бурятия провела проверку по обращению военнослужащего о несогласии с отказом в назначении страховых выплат. Установлено, что заявитель принимал участие в выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, был тяжело ранен. В выплате компенсации ему было отказано, - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура направила в суд иск об обязании обеспечить мужчину страховыми выплатами. Советский районный суд города Улан-Удэ иск удовлетворил.

Участнику специальной военной операции перечислены денежные средства в общем размере 5,9 млн. рублей.

 

Фото: Номер один

Все новости

Вокзалы ВСЖД создают необходимую инфраструктуру безбарьерной среды
15.11.2024 в 10:23
Прокуратура Бурятии помогла участнику СВО добиться страховых выплат
15.11.2024 в 10:19
Министр экономики Бурятии получила нового первого заместителя
15.11.2024 в 10:16
Жителя Улан-Удэ посадили в тюрьму за неуплату алиментов
15.11.2024 в 10:03
В Бурятии водитель «шестерки» оказался в больнице после столкновения с «Клюгером»
15.11.2024 в 09:50
Детский сад в Улан-Удэ вновь оказался в центре скандала
15.11.2024 в 09:36
Снегопад затруднил движение в районах Бурятии
15.11.2024 в 09:19
Технические средства реабилитации для ветеранов СВО с инвалидностью
15.11.2024 в 09:00
Приступ депутатской «нежности»
15.11.2024 в 06:00
20 ноября откроется новый терминал в аэропорту «Байкал»
14.11.2024 в 17:49
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Вокзалы ВСЖД создают необходимую инфраструктуру безбарьерной среды
Специализированную помощь на вокзалах магистрали получили 8,3 тысячи маломобильных пассажиров
15.11.2024 в 10:23
Снегопад затруднил движение в районах Бурятии
На расчистку дорог направлена спецтехника
15.11.2024 в 09:19
Технические средства реабилитации для ветеранов СВО с инвалидностью
Как получить?
15.11.2024 в 09:00
Приступ депутатской «нежности»
В скандальную историю с детьми из Усть-Баргузина вмешалась политика
15.11.2024 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru