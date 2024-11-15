Общество 15.11.2024 в 10:23
Вокзалы ВСЖД создают необходимую инфраструктуру безбарьерной среды
Специализированную помощь на вокзалах магистрали получили 8,3 тысячи маломобильных пассажиров
Текст: Андрей Константинов
На вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги с начала года необходимую помощь получил 8301 маломобильный пассажир. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на специальные услуги увеличился на 14%, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Сопровождение маломобильных пассажиров предоставляется на 20 железнодорожных вокзалах ВСЖД. Наибольшее количество обращений зафиксировано на станциях Иркутск-Пассажирский (3389 заявок) и Улан-Удэ (1888 заявок).
Благодаря специализированным службам пассажиры с ограниченными возможностями здоровья смогли оперативно получить бесплатную помощь в оформлении проездных документов, при передвижении по территории вокзального комплекса (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункты) и сопровождении до поезда и посадке в него.
На вокзалах магистрали создается необходимая инфраструктура для безбарьерной среды. Напомним, что в августе нынешнего года на вокзале Иркутск-Пассажирский открылся новый зал ожидания для маломобильных граждан.
Заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности по телефону: +7 (800) 775-00-00 (доб. 1).
Сопровождение маломобильных пассажиров предоставляется на 20 железнодорожных вокзалах ВСЖД. Наибольшее количество обращений зафиксировано на станциях Иркутск-Пассажирский (3389 заявок) и Улан-Удэ (1888 заявок).
Благодаря специализированным службам пассажиры с ограниченными возможностями здоровья смогли оперативно получить бесплатную помощь в оформлении проездных документов, при передвижении по территории вокзального комплекса (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункты) и сопровождении до поезда и посадке в него.
На вокзалах магистрали создается необходимая инфраструктура для безбарьерной среды. Напомним, что в августе нынешнего года на вокзале Иркутск-Пассажирский открылся новый зал ожидания для маломобильных граждан.
Заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности по телефону: +7 (800) 775-00-00 (доб. 1).
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