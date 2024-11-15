Вокзалы ВСЖД создают необходимую инфраструктуру безбарьерной среды

На вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги с начала года необходимую помощь получил 8301 маломобильный пассажир. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на специальные услуги увеличился на 14%, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Сопровождение маломобильных пассажиров предоставляется на 20 железнодорожных вокзалах ВСЖД. Наибольшее количество обращений зафиксировано на станциях Иркутск-Пассажирский (3389 заявок) и Улан-Удэ (1888 заявок).Благодаря специализированным службам пассажиры с ограниченными возможностями здоровья смогли оперативно получить бесплатную помощь в оформлении проездных документов, при передвижении по территории вокзального комплекса (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункты) и сопровождении до поезда и посадке в него.На вокзалах магистрали создается необходимая инфраструктура для безбарьерной среды. Напомним, что в августе нынешнего года на вокзале Иркутск-Пассажирский открылся новый зал ожидания для маломобильных граждан.Заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности по телефону: +7 (800) 775-00-00 (доб. 1).