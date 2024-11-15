Владимир Путин увеличил максимальную выплату за ранения участникам спецоперации

Ранее президент подписал указ о дифференциации размера выплат военным за ранения в зависимости от их тяжести. Согласно постановлению, при тяжелых увечьях военным полагается 3 млн рублей, при легких ранениях — 1 млн рублей, а при иных травмах — 100 тысяч рублей. В случае получения инвалидности после ранения сумма составит 4 млн.