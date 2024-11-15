В Бурятии готовятся зафиксировать цены на сливочное масло

Соглашения о добровольном снижении или фиксации цен (наценок) на сливочное масло между региональными властями и предпринимателями заключены уже в 21-м регионе РФ, сообщает пресс-служба ФАС. Их соблюдение будет способствовать стабилизации цен и повышению доступности товара для граждан, отмечается в сообщении.В настоящее время они действуют в Амурской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Калужской, Кировской, Московской, Орловской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Новосибирской, Саратовской, Херсонской, Челябинской областях, Коми, Крыму, ДНР и ЛНР, Ставропольском и Хабаровском краях. Об этом сообщает «Финмаркет».В частности, министерство сельского хозяйства Тамбовской области и ООО «Маслозавод «Дружба» заключили меморандум, согласно которому оптово-отпускная цена на масло «Традиционное» 82,5% жирности зафиксирована до конца 2024 года. Аналогичный документ подписан с ОАО «Орбита» и ООО «Бондарский сыродельный завод».Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и сеть магазинов «Продсиб» подписали соглашение, в соответствии с которым при формировании розничной цены на одну из позиций масла сеть магазинов обязана применять торговую наценку не более 10% до конца 2024 года. Аналогичное соглашение заключено с ООО «Мегаторг».Правительство Саратовской области и ООО «Глория-Маркет», ООО «Мидгард», ООО «Сокур Торг» подписали соглашения, в соответствии с которыми эти компании ограничили наценки до 5% не менее чем на одну товарную позицию сливочного масла до апреля 2026 года.«ФАС России продолжает оказывать региональным властям методическую помощь при заключении аналогичных соглашений для стабилизации цен на социально значимый продукт», - говорится в сообщении.Напомним, согласно данным Росстата, цены на сливочное масло в РФ в октябре выросли на 6,6%. При этом рост цен ускорился: в сентябре он составлял 5,1%. С начала года сливочное масло подорожало на 25,7%, по сравнению с октябрем прошлого года - на 29,7%.Росстат отмечает рост цен и на другие молочные продукты. Так, сметана в октябре подорожала на 3,2%, все виды питьевого молока (кроме детского) и питьевые сливки - на 2,6%, сыры - на 2,5%, кисломолочные продукты, творог, национальные сыры и брынзу, сырки, йогурт, сгущенное молоко с сахаром - от 1,2% до 2,4%.В Бурятии такие соглашения пока ещё не заключены, однако их принятие вполне возможно в ближайшее время. Об этом сообщили источники в правительстве республики.Добавим, что генпрокурор России Игорь Краснов недавно поручил провести проверку по сведениям о повышении производителями цен на молоко. Проверка проходит с привлечением ФАС, Минсельхоза и Минпромторга. С учетом особой социальной значимости молочной продукции органы прокуратуры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов.В Бурятии ранее возникали кризисы с ростом цен на гречку и сахар. Однако через какое-то время после вмешательства контролирующих структур цены на эти продукта начинали медленно снижаться.Сегодня же в Улан-Удэ стоимость 200-граммовой пачки масла приблизилась к психологически тяжелой для потребителя планки в 300 рублей.