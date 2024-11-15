Общество 15.11.2024 в 10:48
В Бурятии готовятся зафиксировать цены на сливочное масло
УФАС рекомендует сетям и производителям снизить цены на популярный среди населения продукт
Текст: Иван Иванов
Соглашения о добровольном снижении или фиксации цен (наценок) на сливочное масло между региональными властями и предпринимателями заключены уже в 21-м регионе РФ, сообщает пресс-служба ФАС. Их соблюдение будет способствовать стабилизации цен и повышению доступности товара для граждан, отмечается в сообщении.
В настоящее время они действуют в Амурской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Калужской, Кировской, Московской, Орловской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Новосибирской, Саратовской, Херсонской, Челябинской областях, Коми, Крыму, ДНР и ЛНР, Ставропольском и Хабаровском краях. Об этом сообщает «Финмаркет».
В частности, министерство сельского хозяйства Тамбовской области и ООО «Маслозавод «Дружба» заключили меморандум, согласно которому оптово-отпускная цена на масло «Традиционное» 82,5% жирности зафиксирована до конца 2024 года. Аналогичный документ подписан с ОАО «Орбита» и ООО «Бондарский сыродельный завод».
Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и сеть магазинов «Продсиб» подписали соглашение, в соответствии с которым при формировании розничной цены на одну из позиций масла сеть магазинов обязана применять торговую наценку не более 10% до конца 2024 года. Аналогичное соглашение заключено с ООО «Мегаторг».
Правительство Саратовской области и ООО «Глория-Маркет», ООО «Мидгард», ООО «Сокур Торг» подписали соглашения, в соответствии с которыми эти компании ограничили наценки до 5% не менее чем на одну товарную позицию сливочного масла до апреля 2026 года.
«ФАС России продолжает оказывать региональным властям методическую помощь при заключении аналогичных соглашений для стабилизации цен на социально значимый продукт», - говорится в сообщении.
Напомним, согласно данным Росстата, цены на сливочное масло в РФ в октябре выросли на 6,6%. При этом рост цен ускорился: в сентябре он составлял 5,1%. С начала года сливочное масло подорожало на 25,7%, по сравнению с октябрем прошлого года - на 29,7%.
Росстат отмечает рост цен и на другие молочные продукты. Так, сметана в октябре подорожала на 3,2%, все виды питьевого молока (кроме детского) и питьевые сливки - на 2,6%, сыры - на 2,5%, кисломолочные продукты, творог, национальные сыры и брынзу, сырки, йогурт, сгущенное молоко с сахаром - от 1,2% до 2,4%.
В Бурятии такие соглашения пока ещё не заключены, однако их принятие вполне возможно в ближайшее время. Об этом сообщили источники в правительстве республики.
Добавим, что генпрокурор России Игорь Краснов недавно поручил провести проверку по сведениям о повышении производителями цен на молоко. Проверка проходит с привлечением ФАС, Минсельхоза и Минпромторга. С учетом особой социальной значимости молочной продукции органы прокуратуры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов.
В Бурятии ранее возникали кризисы с ростом цен на гречку и сахар. Однако через какое-то время после вмешательства контролирующих структур цены на эти продукта начинали медленно снижаться.
Сегодня же в Улан-Удэ стоимость 200-граммовой пачки масла приблизилась к психологически тяжелой для потребителя планки в 300 рублей.
В настоящее время они действуют в Амурской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Калужской, Кировской, Московской, Орловской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Новосибирской, Саратовской, Херсонской, Челябинской областях, Коми, Крыму, ДНР и ЛНР, Ставропольском и Хабаровском краях. Об этом сообщает «Финмаркет».
В частности, министерство сельского хозяйства Тамбовской области и ООО «Маслозавод «Дружба» заключили меморандум, согласно которому оптово-отпускная цена на масло «Традиционное» 82,5% жирности зафиксирована до конца 2024 года. Аналогичный документ подписан с ОАО «Орбита» и ООО «Бондарский сыродельный завод».
Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и сеть магазинов «Продсиб» подписали соглашение, в соответствии с которым при формировании розничной цены на одну из позиций масла сеть магазинов обязана применять торговую наценку не более 10% до конца 2024 года. Аналогичное соглашение заключено с ООО «Мегаторг».
Правительство Саратовской области и ООО «Глория-Маркет», ООО «Мидгард», ООО «Сокур Торг» подписали соглашения, в соответствии с которыми эти компании ограничили наценки до 5% не менее чем на одну товарную позицию сливочного масла до апреля 2026 года.
«ФАС России продолжает оказывать региональным властям методическую помощь при заключении аналогичных соглашений для стабилизации цен на социально значимый продукт», - говорится в сообщении.
Напомним, согласно данным Росстата, цены на сливочное масло в РФ в октябре выросли на 6,6%. При этом рост цен ускорился: в сентябре он составлял 5,1%. С начала года сливочное масло подорожало на 25,7%, по сравнению с октябрем прошлого года - на 29,7%.
Росстат отмечает рост цен и на другие молочные продукты. Так, сметана в октябре подорожала на 3,2%, все виды питьевого молока (кроме детского) и питьевые сливки - на 2,6%, сыры - на 2,5%, кисломолочные продукты, творог, национальные сыры и брынзу, сырки, йогурт, сгущенное молоко с сахаром - от 1,2% до 2,4%.
В Бурятии такие соглашения пока ещё не заключены, однако их принятие вполне возможно в ближайшее время. Об этом сообщили источники в правительстве республики.
Добавим, что генпрокурор России Игорь Краснов недавно поручил провести проверку по сведениям о повышении производителями цен на молоко. Проверка проходит с привлечением ФАС, Минсельхоза и Минпромторга. С учетом особой социальной значимости молочной продукции органы прокуратуры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов.
В Бурятии ранее возникали кризисы с ростом цен на гречку и сахар. Однако через какое-то время после вмешательства контролирующих структур цены на эти продукта начинали медленно снижаться.
Сегодня же в Улан-Удэ стоимость 200-граммовой пачки масла приблизилась к психологически тяжелой для потребителя планки в 300 рублей.
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