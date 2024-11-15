Общество 15.11.2024 в 11:39

В Улан-Удэ на маршруте №4а перенесут конечную остановку

Нововведение появится с 16 ноября
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ на маршруте №4а перенесут конечную остановку

С 16 ноября конечная остановка маршрута №4а переносится с мкрн. Матросова в мкрн. Площадка.

- Остановочный пункт будет перенесен по обращениям местных жителей. При этом схема движения маршрута не меняется, - сообщили в комитете по транспорту.

Будет изменено с 16 ноября расписание движения по маршруту №4А: мкрн Площадка - Железнодорожный вокзал. Смотрите в карточке:

 

Время движения автобусов и схему маршрутов можно определить с помощью мобильного приложения «Умный транспорт», 2ГИС, интернет-портала its03.ru, а также на сайте МУП «Городские маршруты». Также узнать детали можно по телефону диспетчера: 44-72-10.

Для оперативного решения вопросов транспортного обслуживания жители могут позвонить по телефону «горячей линии»: 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00, включая выходные и праздничные дни.

 

Фото: Номер один

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с 12 по 18 ноября

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