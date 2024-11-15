Общество 15.11.2024 в 12:02

Жителям Иволгинского района рассказали, как заготовить дрова

Каждый житель Бурятии может заготовить до 20 кубометров древесины
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителям Иволгинского района рассказали, как заготовить дрова

В Бурятии действует закон, который устанавливает нормы заготовки дров для граждан и жителей районов Крайнего Севера. Согласно этому закону, каждый житель республики может заготовить до 20 кубометров древесины, а в районах Крайнего Севера — до 40 кубометров.

- Важно соблюдать все требования пожарной и санитарной безопасности во время заготовки дров. Лесосеки и пункты приема древесины расположены в лесничествах, которые находятся рядом с населенными пунктами, - сообщили в администрации Иволгинского района.

Места, где можно собрать валежник:

– Гильбиринское лесничество: кварталы 125-126, 122-123 и 124.

– Гурульбинское лесничество: квартал 6.

– Иволгинское лесничество: сельскотехнические участки № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, Каленовское и Оронгойское.

На территории МО «Иволгинский район» существует несколько мест, где можно приобрести дрова у частных лиц:

– МО СП «Иволгинское»: с. Иволгинск, ул. Ленина, д. 71 г. (торговая площадь ТЦ «Титан»).

– МО СП «Гильбиринское»: с. Кокорино, ул. Новая, д. 10 (ИП Варнакова А.А.).

– МО СП «Сотниковское»: с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 2 ж (недалеко от магазина «Титан-Байкал»).

Более подробную информацию можно получить в лесничествах.

 

Фото: Номер один

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