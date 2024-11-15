Жителям Иволгинского района рассказали, как заготовить дрова
В Бурятии действует закон, который устанавливает нормы заготовки дров для граждан и жителей районов Крайнего Севера. Согласно этому закону, каждый житель республики может заготовить до 20 кубометров древесины, а в районах Крайнего Севера — до 40 кубометров.
- Важно соблюдать все требования пожарной и санитарной безопасности во время заготовки дров. Лесосеки и пункты приема древесины расположены в лесничествах, которые находятся рядом с населенными пунктами, - сообщили в администрации Иволгинского района.
Места, где можно собрать валежник:
– Гильбиринское лесничество: кварталы 125-126, 122-123 и 124.
– Гурульбинское лесничество: квартал 6.
– Иволгинское лесничество: сельскотехнические участки № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, Каленовское и Оронгойское.
На территории МО «Иволгинский район» существует несколько мест, где можно приобрести дрова у частных лиц:
– МО СП «Иволгинское»: с. Иволгинск, ул. Ленина, д. 71 г. (торговая площадь ТЦ «Титан»).
– МО СП «Гильбиринское»: с. Кокорино, ул. Новая, д. 10 (ИП Варнакова А.А.).
– МО СП «Сотниковское»: с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 2 ж (недалеко от магазина «Титан-Байкал»).
Более подробную информацию можно получить в лесничествах.
Фото: Номер один