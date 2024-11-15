В Улан-Удэ четыре женщины родили на дому

В Улан-Удэ за период с 7 октября по 11 ноября бригады скорой помощи приняли роды на дому у четырех женщин, сообщили в Минздраве Бурятии.«Благодаря слаженным действиям сотрудников Станции скорой медицинской помощи на свет появилось 4 малыша: 3 мальчика и 1 девочка. Матерей с детьми доставили в удовлетворительном состоянии в медицинские организации города, некоторые из которых сейчас находятся дома под наблюдением участковых врачей и медицинских сестер», - рассказали в Минздраве.Как отметили в министерстве, большая часть рожениц не состояла на учете в женских консультациях по месту жительства, либо поздно встали на учет по беременности. В связи с этим Минздрав призывает женщин ответственно относиться к беременности и родам и вставать на учет по беременности до 12-недельного срока.«Ранняя постановка на учет помогает выявить имеющиеся факторы риска и по возможности снизить их неблагоприятное влияние на организм матери и формирующегося эмбриона/плода. А также позволяет официально работающей или состоящей на учете в Центре занятости женщине получить дополнительные финансовые выплаты», - отмечают в министерстве.