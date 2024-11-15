Народный Хурал изучил проблемы населения Крайнего Севера

На заседании Совета Народного Хурала Республики Бурятия представители власти обсудили, как выполняется закон «О северном завозе». Депутаты рассмотрели вопросы, связанные с обеспечением жителей отдаленных районов жизненно важными товарами, и отметили необходимость координации усилий всех заинтересованных сторон. По итогам встречи участники определили приоритетные направления, а также перечень рекомендаций, которые увеличат эффективность закона.

В современном мире, где глобализация и развитие технологий играют ключевую роль, вопрос обеспечения отдаленных регионов становится особенно актуальным. В России эта проблема решается с помощью закона о северном завозе, который направлен на обеспечение жителей труднодоступных районов жизненно важными товарами.

Иначе говоря «северный завоз» – это комплекс мероприятий по доставке грузов в отдаленные регионы страны, которые из-за своего географического положения не имеют прямого сообщения с крупными транспортными узлами.

Закон о северном завозе регулирует процесс доставки товаров, необходимых для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, включая продукты питания, медикаменты, топливо и другие важные грузы.

Депутат Народного Хурала Республики Бурятия Семен Матхеев отметил, что «поставки товаров, которые нужны жителям районов Крайнего Севера, должны осуществляться без перебоев и субсидироваться из бюджета».

«Основная цель закона состоит в том, чтобы снять логическую нагрузку на цены. Жители Крайнего Севера должны иметь возможность покупать продукты первой необходимости по приемлемым ценам. Поэтому мы будем решать вопрос о субсидировании поставок», – сообщил депутат. – «Также у нас взник ряд вопросов к правительству. Во-первых, мы не совсем довольны ходом разработки подзаконных нормативных актов, регламентирующих техническую сторону поставок. Во-вторых, мы хотели бы добавить в перечень жизненно важных товаров корма для животных, бытовую химию и так далее. В общей сложности 14 позиций».

На сегодняшний день в перечень продовольственных товаров, завоз которых осуществляется в рамках отдельных мероприятий, направленных на реализацию законодательства о северном завозе и оказание дополнительной государственной поддержки участникам северного завоза, включены 22 вида продовольственных товаров.

«В перечень скоропортящихся продовольственных товаров – 14 видов продовольственных товаров», – сообщили в пресс-службе Народного Хурала.

«Между Министерством промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия и муниципальным образованием «Баунтовский эвенкийский район» заключено соглашение, предусматривающее софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по обеспечению населения муниципальных образований, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов», – доложил Виктор Винокурцев.

На заседании Совета с докладом выступил министр промышленности, торговли и инвестиций Виктор Винокурцев. Он рассказал, что закон о северном завозе уже помог выстроить логистику и ценовую политику. Так поставки продуктов в Баунтовский район стали регулярнее и быстрее, их стоимость снизилась, а ассортиментов товаров заметно вырос.В перечень территорий северного завоза вошли такие поселки как Баунт, Бусани, Варваринский, Окунево, Уакит, Усть-Джилинда, Ципикан и Курорт Баунт.

Субсидия предоставляется муниципальному образованию для возмещения 95% транспортных расходов. Однако субсидирование завоза товаров осуществляется не во все населенные пункты. Потому что, например, в п. Курорт Баунт товары завозит индивидуальный предприниматель, который не участвует в освоении субсидии.

«В п. Бусани проживает всего 7 человек и там нет объекта торговли – люди покупают товары в п. Уакит», – сказал Винокурцев.

В поселках Окунево и Баунт ситуация схожая – численность населения всего по 6 человек и также отсутствуют объекты торговли.

«Доставка продовольственных товаров в труднодоступные и отдаленные населенные пункты Баунтовского района осуществляется по маршруту «Багдарин – Усть-Джилинда, Багдарин – Варваринский, Маловский – Уакит, Маловский – Ципикан. В 2024 году суммы субсидий на завоз 114 тонн продукции, после внесения изменений в закон о республиканском бюджете, составит порядка 7,5 млн рублей. Из них республиканский бюджет – 7 134 000 рублей», – перечислил министр.

Глава МО «Баунтовский район» Николай Ковалев также выступил на заседании Совета Народного Хурала.

«У нас ряд населенных пунктов доступен лишь зимой. В летний период доставка продуктов осуществляется только авиатранспортом. Дефицита у нас нет: продукты, медикаменты, все товары первой необходимости всегда имеются. Самолетом доставляют пенсию, почту, корреспонденцию», – Николай Ковалев. – «Но, есть проблема с тарифами на грузоперевозки авиатранспортом. У нас сейчас работает хорошая Красноярская компания и нужно поработать с тарифом, чтобы цены на продукты окончательно установились и были выгодными для жителей».

Заслушав и обсудив информацию министра промышленности, торговли и инвестиций о ходе реализации закона «О северном завозе в Республике Бурятия», Совет Народного Хурала постановил возложить контроль за исполнением на Комитет Народного Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку.

«Люди ценят помощь, которую им оказывает руководство Бурятии и Баунтовского района. Я когда-то проходил там практику и очень хорошо помню, как обстояли дела. Раньше всем поселком выбирали человека, который поедет за пенсией. Выехать было очень сложно. Сейчас проблем стало меньше, логистика налажена – продукты и медикаменты всегда имеются. Знаю, что в Баунтовском районе будут строить фельдшерско-акушерский пункт, работают над охватом интернета. Это большое подспорье для людей, чтобы северяне ощущали заботу», – подчеркнул Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов.

Депутаты уверены, что работать с тарифами на грузоперевозки авиатранспортом, и расширить список субсидируемых товаров первой необходимости – необходимо. Парламент направил в Правительство Бурятии список рекомендаций. В том числе об обеспечении принятия правовых актов для реализации полномочий в сфере северного завоза.