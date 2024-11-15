Общество 15.11.2024 в 12:40

В Заиграевском районе родителям участника СВО вручили Орден мужества

Алексей Коршунов погиб в августе 2023 года
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Заиграевском районе родителям участника СВО вручили Орден мужества

Сегодня в администрации Заиграевского района родителям участника СВО Алексея Коршунова торжественно вручили Орден Мужества. Алексей Коршунов погиб в августе 2023 года в ходе специальной военной операции.

Коршунов Алексей Александрович родился 19 июня 1999 года. Вырос в селе Новоильинск. С 1 по 11 класс обучался в Новоильинском агротехническом лицее. С младших классов занимался хоккеем, футболом, являлся членом команды Республики Бурятия по хоккею, завоёвывал призовые места и медали.

После окончания школы юноша проходил военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации в городе Омск. В 2018 году заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации и в 2022 году был отправлен на специальную военную операцию в составе 76 Дивизии, 104-го Полка десантно-штурмовой бригады, разведывательной роты в должности командир боевой машины.

31 августа 2023 г., в ходе выполнения боевой задачи, жизнь Алексея Коршунова трагически оборвалась. Свой воинский и гражданский долг он исполнил честно и беззаветно. Показывая пример безмерного мужества, героизма, стойкости и самоотверженности, до самых последних минут сохранял верность присяге.

При жизни Алексей Александрович был награжден медалью «За Отвагу» и «Орденом Мужества».

Высокую награду сегодня вручила родителям Алексея - Александру Анатольевичу и Наталье Владимировне заместитель военного комиссара Заиграевского военкомата Юлия Митягина.

Слова скорби и благодарности за достойное воспитание сына прозвучали от и.о. руководителя АМО «Заиграевский район» Цокто Жамсуева и заместителя руководителя по экономическим вопросам Сергея Глобенко.

У Алексея Коршунова остались отец, мать, сестра, жена, дочь и бабушка.

 

Фото: тг-канал газеты «Вперед»

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