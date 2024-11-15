В Бурятии на двое с лишним суток отключат электронную запись к врачам

В Бурятии с 15 часов 15 ноября до 20 часов 17 ноября будет недоступна запись на прием к врачу через портал Госуслуги во все медицинские организации, сообщили в республиканском Минздраве. Колл-центры медицинских организаций также не будут записывать на прием к врачам и будут работать только в режиме информирования.«Это связано с технологическими работами по модернизации системы электропитания Центра обработки данных правительства Бурятии с отключением оборудования. Приносим извинения за доставленные неудобства», - сообщили в министерстве.