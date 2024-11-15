В Улан-Удэ запустили горячую линию по вопросам дошкольного образования. Родители детей могут получить помощь и консультацию разных специалистов.

- Уважаемые родители! Комитет по образованию г. Улан-Удэ запускает горячую линию по вопросам дошкольного образования и воспитания детей. Если вам необходима помощь специалистов, консультация психологов по вопросам, связанным с состоянием ребёнка, особенностями его развития, взаимодействия с другими детьми и взрослыми в детском саду, то звоните по тел.: 8-3012(55-38-16) – сообщили в комитете по образованию г. Улан-Удэ.

Специалисты Центра диагностики и консультирования, отдела дошкольного образования примут вопрос в работу и помогут его решить.

Фото: loon.site