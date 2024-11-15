Общество 15.11.2024 в 11:56

Государственный контроль за питанием в школах и детсадах будет усилен

Такое поручение дал вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко
A- A+
Текст: Иван Иванов
Государственный контроль за питанием в школах и детсадах будет усилен
Фото: архив «Номер один»
Необходимость выработки и внедрения новых стандартов в области детского питания обсуждалась во время заседания рабочей группы под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

«Наш президент Владимир Путин всегда делает особый акцент на благополучии детей. Для обеспечения качества их жизни и здоровья ключевое значение имеют вопросы организации питания в школах и детских лагерях. Наша рабочая группа должна подготовить предложения по повышению качества питания детей на основе лучших региональных практик», – отметил Дмитрий Чернышенко.

В ходе заседания участники обсудили улучшение системы организации горячего питания в образовательных учреждениях и анализ выявленных нарушений. Дмитрий Чернышенко также подчеркнул необходимость использования цифровых сервисов для сбора обратной связи.
Теги
питание

Все новости

Улан-Удэ получил паспорт готовности к отопительному сезону
15.11.2024 в 14:54
Энергетики «Россети Сибирь» объявили охоту на нелегальные оптоволоконные кабели
15.11.2024 в 14:38
В селе Кырен Тункинского района появится уникальный парк
15.11.2024 в 14:22
С 15 ноября Сбербанк повышает ипотечные ставки на 3,5 процентных пункта
15.11.2024 в 13:26
В Улан-Удэ запустили горячую линию по вопросам дошкольного образования
15.11.2024 в 13:06
Проезд на поврежденном мосту в Муйском районе восстановлен
15.11.2024 в 12:55
В Бурятии на двое с лишним суток отключат электронную запись к врачам
15.11.2024 в 12:45
В Заиграевском районе родителям участника СВО вручили Орден мужества
15.11.2024 в 12:40
Народный Хурал изучил проблемы населения Крайнего Севера
15.11.2024 в 12:37
Экспортеров Бурятии приглашают на платформу «Мой экспорт»
15.11.2024 в 12:36
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Улан-Удэ получил паспорт готовности к отопительному сезону
Документ муниципалитету выдал Ростехнадзор
15.11.2024 в 14:54
В селе Кырен Тункинского района появится уникальный парк
Проект «Путь ветра» стал победителем во всероссийском конкурсе
15.11.2024 в 14:22
В Улан-Удэ запустили горячую линию по вопросам дошкольного образования
Родители детей могут получить помощь разных специалистов
15.11.2024 в 13:06
В Бурятии на двое с лишним суток отключат электронную запись к врачам
Записаться через колл-центры также будет невозможно
15.11.2024 в 12:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru