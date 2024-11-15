Государственный контроль за питанием в школах и детсадах будет усилен

Необходимость выработки и внедрения новых стандартов в области детского питания обсуждалась во время заседания рабочей группы под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.«Наш президент Владимир Путин всегда делает особый акцент на благополучии детей. Для обеспечения качества их жизни и здоровья ключевое значение имеют вопросы организации питания в школах и детских лагерях. Наша рабочая группа должна подготовить предложения по повышению качества питания детей на основе лучших региональных практик», – отметил Дмитрий Чернышенко.В ходе заседания участники обсудили улучшение системы организации горячего питания в образовательных учреждениях и анализ выявленных нарушений. Дмитрий Чернышенко также подчеркнул необходимость использования цифровых сервисов для сбора обратной связи.