Змеи, медведи и автостоп

Наша землячка часто звала в свои походы друзей, коллег, и многие начали ее спрашивать: «А куда ты ходила в субботу?». Так у Жаргалмы появилась мысль запустить телеграмм-канал « Пешком по субботам», чтобы найти единомышленников и показать, как много красоты недалеко от Улан-Удэ. Это Жарчиха, Шаманские горы, Надеинские камни, Шаман-гора, Эрдынейский утес, скальник Осьминог, подкова Хилка и многое другое.





- Возможно, многим мешает плохая транспортная доступность. Если нет автомобиля, до многих мест просто не добраться. Или только садиться на какой-то маршрут, а дальше идти пешком, или добираться автостопом. В городе можно сходить только на тропу здоровья в сотых кварталах и на Верхней Березовке, остальное недоступно, - перечисляет трудности Жаргалма.





Провести досуг можно по-разному. Один из вариантов - отправиться в мини-путешествие. Кто-то выбирается с семьей или друзьями на Байкал. Как правило, на машине. Но есть и те, кто бороздит просторы нашей республики пешком и вместо проторенных маршрутов выбирает неизведанные тропки. Именно таких людей ждет Жаргалма Нимбуева, которая своим примером показывает, что насладиться красотой природы можно, даже если вы не располагаете большим количеством времени.Ходить в пешие походы Жаргалма Нимбуева начала около трех лет назад, активно занимается этим уже два года.- У меня все началось с одиночных походов во время пандемии коронавируса. Сначала это были просто прогулки. Я доезжала на машине до красивых мест и гуляла. Мой сын в это время катался на велосипеде, иногда выбиралась на природу с собакой. Со временем стала изучать карты и выстраивать собственные простые маршруты. Так появились маршруты по Уточкиной пади и Старому Мандрику. Это идеальные места: на пути есть водоемы, лес и набор высоты - все условия для того, чтобы полюбоваться панорамными видами, - вспоминает начальный этап своего увлечения Жаргалма.Полтора года назад Жаргалма решилась самостоятельно организовывать пешие походы.- Люди стали приходить ко мне на канал, завязались новые знакомства и начали поступать предложения по походам - просили сводить куда-нибудь в красивое место. Причем писали как те, кто уже самостоятельно где-то бывал, так и новички, которые никуда ранее не ходили, - отмечает наша собеседница.Благодаря знакомству с опытными походниками и фотографами походы усложнились. Треки увеличились больше 20 километров, со своей подругой Жаргалма поднялась на свою первую вершину - пик Любви. В этом году со своими друзьями она сходила на Шумакские источники, поднялась на Святой нос, на Тальцинский пик.К Жаргалме приходят люди разных возрастов.- Я стараюсь набирать новичков, чтобы показать, что походы - это несложно. Создала чат для новичков, даю треки, объясняю маршруты. Но больше всего люблю «дикие» походы - в места, где мало кто бывал. Туда мы ходим только опытным составом и с соблюдением всех мер предосторожности, - подчеркивает путешественница.Отметим, Жаргалма не единственный человек в Бурятии, который проводит пешие походы. А там, где есть выбор, всегда есть конкуренция и борьба за своего «клиента». Однако наша героиня уверяет, что конкуренции между людьми, занимающимися пешими походами, нет. Наоборот, они стараются друг друга поддерживать.- С этим не сталкивалась, потому что я не профессиональный гид и не проводник. Я сама по себе. У нас есть свой местный чат походников, где мы делимся информацией, опытом, маршрутами. Среди походников царит атмосфера взаимовыручки и сотрудничества. Опытные коллеги с удовольствием мне помогают, я у них учусь. Разумеется, случайному человеку никто не выдаст координаты любимого места, и это понятно – никому не хочется, чтобы в твой уголок ринулись толпы туристов. Так что если соперничество и есть, то, наверное, между теми, кто организует поездки на автобусах, - рассуждает Жаргалма Нимбуева.Наша землячка отмечает, что в Бурятии пеший туризм развит пока не очень хорошо. Это видно даже по количеству участников в тематических чатах. Так, если в иркутской группе походников насчитывается 5 000 участников, то в нашей - всего 68 человек.Еще одна проблема - удаленность от популярных пеших маршрутов. К примеру, в тункинском поселке Аршан начинается сразу несколько популярных маршрутов. Однако многих останавливают временные затраты. Еще одно популярное у туристов место - пик Любви. Чтобы совершить восхождение, например, на Пик Любви, и полюбоваться раскинувшимися видами, нужно потратить минимум три дня: два из которых - на дорогу и один день - на восхождение.Несмотря на потенциальные сложности, интерес у жителей республики к пешим походам есть, иначе группы бы просто не набирались и новички бы не присоединялись к многокилометровым прогулкам.- Людям хочется ходить, преодолевать сложности, сначала пройти, к примеру, десять километров, потом человек хочет большего: сложнее маршрут, выше вершину. Человек хочет прощупать пределы своих возможностей и с каждым достигнутым результатом поднимает планку. Сначала ходит в однодневные походы, затем покупает палатку, снаряжение и отправляется в многодневное путешествие с ночевками. Люди растут, преодолевая себя и свои страхи, - уверена женщина.В дальних походах редко обходится без приключений. Во время одного из восхождений на один из горных хребтов рядом с поселком Кика Жаргалма со своими спутниками наткнулась на следы медведя, а потом едва не шагнула прямо в клубок змей.- После лесной дороги начинается подъем - склон, заросший травой, довольно крутой. Почти сразу начали замечать на одежде клещей. Двух я застукала, когда они ползли по штанине, на светлом фоне вовремя увидела. Наконец мы взобрались наверх и тут обнаружили подобие тропы. Пошли по ней и вскоре забыли про клещей, потому что увидели медвежий помет. А потом и следы. Затем вновь помет. Тропа шла рядом с молодым осинником - медведи в это время питаются свежей зеленью, что и было понятно по виду кучек. Мы резко вспомнили про свои свистки, начали шуметь, чтобы обозначить свое присутствие. Я периодически кричала: «Красотища!», чтобы заодно выразить восхищение открывшимся видам с хребта, - с улыбкой вспоминает походница.На этом приключения друзей не закончились. Когда компания подошла к скалам, почти из-под ног в разные стороны расползлись змеи.- Хорошо, что рядом со мной были опытные товарищи. Они предупредили, что это щитомордники и лучше держаться от них подальше. Я запомнила, что надо осторожнее приближаться к камням, змеи любят на них греться. Хоть мы все и перепугались, но одновременно испытали восторг от вида дикого животного в природе, - делится пережитыми эмоциями наша собеседница.В тот день Жаргалма и ее друзья прошли примерно 20 километров. Плюсом к походу на хребет компания доехала до Байкала, дошла по сосновому лесу до мыса Тонкий.- На его скалистом выступе обнаружили множество ручейников (насекомые, которыми питаются медведи. - Прим. ред.). Любовались кедрами и лиственницами с нежной свежей хвоей. В уютной бухточке, благоухающей багульником, под плеск волны пили чай, наблюдали за утками и чайками. Прошли немного по берегу и увидели совершенно другой пейзаж, - описывает свой поход путешественница.В планах у любительницы походов посетить еще множество мест, как известных и тех, где она уже побывала, так и новых для нее.- Хочется пройти по Большой байкальской тропе, увидеть Долину вулканов, еще хотя бы раз сходить на Шумак, уже другим маршрутом, через Хубуты. Я считаю, что быть походником - это счастье. С поддержкой друзей и опираясь на свой опыт, мы можем увидеть красивейшие места родной Бурятии. В каком краю мы сможем увидеть такое многообразие ландшафта, животного и растительного мира? За один день пройти сначала по горам, затем увидеть самое прекрасное в мире озеро, погулять по лесу, попить чистейшей воды из ручья, полюбоваться таинственным миром болот, а по пути домой еще и пересечь степные просторы, - заключает Жаргалма Нимбуева.Фото: предоставлено Ж. Нимбуевой