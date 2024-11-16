Общество 16.11.2024 в 07:55
Змеи, медведи и автостоп
Какие неожиданности ждут любителей пешего туризма в Бурятии
Текст: Лариса Ситник
Провести досуг можно по-разному. Один из вариантов - отправиться в мини-путешествие. Кто-то выбирается с семьей или друзьями на Байкал. Как правило, на машине. Но есть и те, кто бороздит просторы нашей республики пешком и вместо проторенных маршрутов выбирает неизведанные тропки. Именно таких людей ждет Жаргалма Нимбуева, которая своим примером показывает, что насладиться красотой природы можно, даже если вы не располагаете большим количеством времени.
«Предпочитаю опытных, но рада и новичкам»
Ходить в пешие походы Жаргалма Нимбуева начала около трех лет назад, активно занимается этим уже два года.
- У меня все началось с одиночных походов во время пандемии коронавируса. Сначала это были просто прогулки. Я доезжала на машине до красивых мест и гуляла. Мой сын в это время катался на велосипеде, иногда выбиралась на природу с собакой. Со временем стала изучать карты и выстраивать собственные простые маршруты. Так появились маршруты по Уточкиной пади и Старому Мандрику. Это идеальные места: на пути есть водоемы, лес и набор высоты - все условия для того, чтобы полюбоваться панорамными видами, - вспоминает начальный этап своего увлечения Жаргалма.
Полтора года назад Жаргалма решилась самостоятельно организовывать пешие походы.
- Люди стали приходить ко мне на канал, завязались новые знакомства и начали поступать предложения по походам - просили сводить куда-нибудь в красивое место. Причем писали как те, кто уже самостоятельно где-то бывал, так и новички, которые никуда ранее не ходили, - отмечает наша собеседница.
Благодаря знакомству с опытными походниками и фотографами походы усложнились. Треки увеличились больше 20 километров, со своей подругой Жаргалма поднялась на свою первую вершину - пик Любви. В этом году со своими друзьями она сходила на Шумакские источники, поднялась на Святой нос, на Тальцинский пик.
К Жаргалме приходят люди разных возрастов.
- Я стараюсь набирать новичков, чтобы показать, что походы - это несложно. Создала чат для новичков, даю треки, объясняю маршруты. Но больше всего люблю «дикие» походы - в места, где мало кто бывал. Туда мы ходим только опытным составом и с соблюдением всех мер предосторожности, - подчеркивает путешественница.
О конкуренции в туризме
Отметим, Жаргалма не единственный человек в Бурятии, который проводит пешие походы. А там, где есть выбор, всегда есть конкуренция и борьба за своего «клиента». Однако наша героиня уверяет, что конкуренции между людьми, занимающимися пешими походами, нет. Наоборот, они стараются друг друга поддерживать.
- С этим не сталкивалась, потому что я не профессиональный гид и не проводник. Я сама по себе. У нас есть свой местный чат походников, где мы делимся информацией, опытом, маршрутами. Среди походников царит атмосфера взаимовыручки и сотрудничества. Опытные коллеги с удовольствием мне помогают, я у них учусь. Разумеется, случайному человеку никто не выдаст координаты любимого места, и это понятно – никому не хочется, чтобы в твой уголок ринулись толпы туристов. Так что если соперничество и есть, то, наверное, между теми, кто организует поездки на автобусах, - рассуждает Жаргалма Нимбуева.
Наша землячка отмечает, что в Бурятии пеший туризм развит пока не очень хорошо. Это видно даже по количеству участников в тематических чатах. Так, если в иркутской группе походников насчитывается 5 000 участников, то в нашей - всего 68 человек.
Еще одна проблема - удаленность от популярных пеших маршрутов. К примеру, в тункинском поселке Аршан начинается сразу несколько популярных маршрутов. Однако многих останавливают временные затраты. Еще одно популярное у туристов место - пик Любви. Чтобы совершить восхождение, например, на Пик Любви, и полюбоваться раскинувшимися видами, нужно потратить минимум три дня: два из которых - на дорогу и один день - на восхождение.
Несмотря на потенциальные сложности, интерес у жителей республики к пешим походам есть, иначе группы бы просто не набирались и новички бы не присоединялись к многокилометровым прогулкам.
- Людям хочется ходить, преодолевать сложности, сначала пройти, к примеру, десять километров, потом человек хочет большего: сложнее маршрут, выше вершину. Человек хочет прощупать пределы своих возможностей и с каждым достигнутым результатом поднимает планку. Сначала ходит в однодневные походы, затем покупает палатку, снаряжение и отправляется в многодневное путешествие с ночевками. Люди растут, преодолевая себя и свои страхи, - уверена женщина.
Россыпь змей и клещей
В дальних походах редко обходится без приключений. Во время одного из восхождений на один из горных хребтов рядом с поселком Кика Жаргалма со своими спутниками наткнулась на следы медведя, а потом едва не шагнула прямо в клубок змей.
- После лесной дороги начинается подъем - склон, заросший травой, довольно крутой. Почти сразу начали замечать на одежде клещей. Двух я застукала, когда они ползли по штанине, на светлом фоне вовремя увидела. Наконец мы взобрались наверх и тут обнаружили подобие тропы. Пошли по ней и вскоре забыли про клещей, потому что увидели медвежий помет. А потом и следы. Затем вновь помет. Тропа шла рядом с молодым осинником - медведи в это время питаются свежей зеленью, что и было понятно по виду кучек. Мы резко вспомнили про свои свистки, начали шуметь, чтобы обозначить свое присутствие. Я периодически кричала: «Красотища!», чтобы заодно выразить восхищение открывшимся видам с хребта, - с улыбкой вспоминает походница.
На этом приключения друзей не закончились. Когда компания подошла к скалам, почти из-под ног в разные стороны расползлись змеи.
- Хорошо, что рядом со мной были опытные товарищи. Они предупредили, что это щитомордники и лучше держаться от них подальше. Я запомнила, что надо осторожнее приближаться к камням, змеи любят на них греться. Хоть мы все и перепугались, но одновременно испытали восторг от вида дикого животного в природе, - делится пережитыми эмоциями наша собеседница.
В тот день Жаргалма и ее друзья прошли примерно 20 километров. Плюсом к походу на хребет компания доехала до Байкала, дошла по сосновому лесу до мыса Тонкий.
- На его скалистом выступе обнаружили множество ручейников (насекомые, которыми питаются медведи. - Прим. ред.). Любовались кедрами и лиственницами с нежной свежей хвоей. В уютной бухточке, благоухающей багульником, под плеск волны пили чай, наблюдали за утками и чайками. Прошли немного по берегу и увидели совершенно другой пейзаж, - описывает свой поход путешественница.
В планах у любительницы походов посетить еще множество мест, как известных и тех, где она уже побывала, так и новых для нее.
- Хочется пройти по Большой байкальской тропе, увидеть Долину вулканов, еще хотя бы раз сходить на Шумак, уже другим маршрутом, через Хубуты. Я считаю, что быть походником - это счастье. С поддержкой друзей и опираясь на свой опыт, мы можем увидеть красивейшие места родной Бурятии. В каком краю мы сможем увидеть такое многообразие ландшафта, животного и растительного мира? За один день пройти сначала по горам, затем увидеть самое прекрасное в мире озеро, погулять по лесу, попить чистейшей воды из ручья, полюбоваться таинственным миром болот, а по пути домой еще и пересечь степные просторы, - заключает Жаргалма Нимбуева.
Фото: предоставлено Ж. Нимбуевой
«Предпочитаю опытных, но рада и новичкам»
Ходить в пешие походы Жаргалма Нимбуева начала около трех лет назад, активно занимается этим уже два года.
- У меня все началось с одиночных походов во время пандемии коронавируса. Сначала это были просто прогулки. Я доезжала на машине до красивых мест и гуляла. Мой сын в это время катался на велосипеде, иногда выбиралась на природу с собакой. Со временем стала изучать карты и выстраивать собственные простые маршруты. Так появились маршруты по Уточкиной пади и Старому Мандрику. Это идеальные места: на пути есть водоемы, лес и набор высоты - все условия для того, чтобы полюбоваться панорамными видами, - вспоминает начальный этап своего увлечения Жаргалма.
Наша землячка часто звала в свои походы друзей, коллег, и многие начали ее спрашивать: «А куда ты ходила в субботу?». Так у Жаргалмы появилась мысль запустить телеграмм-канал «Пешком по субботам», чтобы найти единомышленников и показать, как много красоты недалеко от Улан-Удэ. Это Жарчиха, Шаманские горы, Надеинские камни, Шаман-гора, Эрдынейский утес, скальник Осьминог, подкова Хилка и многое другое.
Полтора года назад Жаргалма решилась самостоятельно организовывать пешие походы.
- Люди стали приходить ко мне на канал, завязались новые знакомства и начали поступать предложения по походам - просили сводить куда-нибудь в красивое место. Причем писали как те, кто уже самостоятельно где-то бывал, так и новички, которые никуда ранее не ходили, - отмечает наша собеседница.
Благодаря знакомству с опытными походниками и фотографами походы усложнились. Треки увеличились больше 20 километров, со своей подругой Жаргалма поднялась на свою первую вершину - пик Любви. В этом году со своими друзьями она сходила на Шумакские источники, поднялась на Святой нос, на Тальцинский пик.
К Жаргалме приходят люди разных возрастов.
- Я стараюсь набирать новичков, чтобы показать, что походы - это несложно. Создала чат для новичков, даю треки, объясняю маршруты. Но больше всего люблю «дикие» походы - в места, где мало кто бывал. Туда мы ходим только опытным составом и с соблюдением всех мер предосторожности, - подчеркивает путешественница.
О конкуренции в туризме
Отметим, Жаргалма не единственный человек в Бурятии, который проводит пешие походы. А там, где есть выбор, всегда есть конкуренция и борьба за своего «клиента». Однако наша героиня уверяет, что конкуренции между людьми, занимающимися пешими походами, нет. Наоборот, они стараются друг друга поддерживать.
- С этим не сталкивалась, потому что я не профессиональный гид и не проводник. Я сама по себе. У нас есть свой местный чат походников, где мы делимся информацией, опытом, маршрутами. Среди походников царит атмосфера взаимовыручки и сотрудничества. Опытные коллеги с удовольствием мне помогают, я у них учусь. Разумеется, случайному человеку никто не выдаст координаты любимого места, и это понятно – никому не хочется, чтобы в твой уголок ринулись толпы туристов. Так что если соперничество и есть, то, наверное, между теми, кто организует поездки на автобусах, - рассуждает Жаргалма Нимбуева.
Наша землячка отмечает, что в Бурятии пеший туризм развит пока не очень хорошо. Это видно даже по количеству участников в тематических чатах. Так, если в иркутской группе походников насчитывается 5 000 участников, то в нашей - всего 68 человек.
- Возможно, многим мешает плохая транспортная доступность. Если нет автомобиля, до многих мест просто не добраться. Или только садиться на какой-то маршрут, а дальше идти пешком, или добираться автостопом. В городе можно сходить только на тропу здоровья в сотых кварталах и на Верхней Березовке, остальное недоступно, - перечисляет трудности Жаргалма.
Еще одна проблема - удаленность от популярных пеших маршрутов. К примеру, в тункинском поселке Аршан начинается сразу несколько популярных маршрутов. Однако многих останавливают временные затраты. Еще одно популярное у туристов место - пик Любви. Чтобы совершить восхождение, например, на Пик Любви, и полюбоваться раскинувшимися видами, нужно потратить минимум три дня: два из которых - на дорогу и один день - на восхождение.
Несмотря на потенциальные сложности, интерес у жителей республики к пешим походам есть, иначе группы бы просто не набирались и новички бы не присоединялись к многокилометровым прогулкам.
- Людям хочется ходить, преодолевать сложности, сначала пройти, к примеру, десять километров, потом человек хочет большего: сложнее маршрут, выше вершину. Человек хочет прощупать пределы своих возможностей и с каждым достигнутым результатом поднимает планку. Сначала ходит в однодневные походы, затем покупает палатку, снаряжение и отправляется в многодневное путешествие с ночевками. Люди растут, преодолевая себя и свои страхи, - уверена женщина.
Россыпь змей и клещей
В дальних походах редко обходится без приключений. Во время одного из восхождений на один из горных хребтов рядом с поселком Кика Жаргалма со своими спутниками наткнулась на следы медведя, а потом едва не шагнула прямо в клубок змей.
- После лесной дороги начинается подъем - склон, заросший травой, довольно крутой. Почти сразу начали замечать на одежде клещей. Двух я застукала, когда они ползли по штанине, на светлом фоне вовремя увидела. Наконец мы взобрались наверх и тут обнаружили подобие тропы. Пошли по ней и вскоре забыли про клещей, потому что увидели медвежий помет. А потом и следы. Затем вновь помет. Тропа шла рядом с молодым осинником - медведи в это время питаются свежей зеленью, что и было понятно по виду кучек. Мы резко вспомнили про свои свистки, начали шуметь, чтобы обозначить свое присутствие. Я периодически кричала: «Красотища!», чтобы заодно выразить восхищение открывшимся видам с хребта, - с улыбкой вспоминает походница.
На этом приключения друзей не закончились. Когда компания подошла к скалам, почти из-под ног в разные стороны расползлись змеи.
- Хорошо, что рядом со мной были опытные товарищи. Они предупредили, что это щитомордники и лучше держаться от них подальше. Я запомнила, что надо осторожнее приближаться к камням, змеи любят на них греться. Хоть мы все и перепугались, но одновременно испытали восторг от вида дикого животного в природе, - делится пережитыми эмоциями наша собеседница.
В тот день Жаргалма и ее друзья прошли примерно 20 километров. Плюсом к походу на хребет компания доехала до Байкала, дошла по сосновому лесу до мыса Тонкий.
- На его скалистом выступе обнаружили множество ручейников (насекомые, которыми питаются медведи. - Прим. ред.). Любовались кедрами и лиственницами с нежной свежей хвоей. В уютной бухточке, благоухающей багульником, под плеск волны пили чай, наблюдали за утками и чайками. Прошли немного по берегу и увидели совершенно другой пейзаж, - описывает свой поход путешественница.
В планах у любительницы походов посетить еще множество мест, как известных и тех, где она уже побывала, так и новых для нее.
- Хочется пройти по Большой байкальской тропе, увидеть Долину вулканов, еще хотя бы раз сходить на Шумак, уже другим маршрутом, через Хубуты. Я считаю, что быть походником - это счастье. С поддержкой друзей и опираясь на свой опыт, мы можем увидеть красивейшие места родной Бурятии. В каком краю мы сможем увидеть такое многообразие ландшафта, животного и растительного мира? За один день пройти сначала по горам, затем увидеть самое прекрасное в мире озеро, погулять по лесу, попить чистейшей воды из ручья, полюбоваться таинственным миром болот, а по пути домой еще и пересечь степные просторы, - заключает Жаргалма Нимбуева.
Фото: предоставлено Ж. Нимбуевой
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