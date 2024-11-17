Готовил дозу при жене и ребенке

Сейчас Станислав живет полноценной и насыщенной жизнью. У него есть работа, спортивное хобби, новые друзья и служение в сообществе по помощи наркозависимым. Но кошмарное прошлое, с его слов, всегда «дышит в спину». Даже после нескольких чистых лет он продолжает бороться с риском опять скатиться в наркотический ад.





Мнение эксперта



Мы решили уточнить у нашего эксперта психиатра-нарколога Руслана Главинского, что является фактором успешного выздоровления человека от зависимости.



«В психиатрии и наркологии есть такое понятие, как самокритика человека. Отсутствие критики, когда человек не признает себя больным - это и есть болезненное состояние, можно сказать, что это проявление зависимости. Как правило у зависимых критика почти отсутствует, в виду незаметного развития зависимости. У зависимых происходят переломные моменты, когда они признают, что есть проблема, только в социально значимых ситуациях. Например, потеря работы или семьи. То есть критика формируется после социально-негативных последствий. Но опять же, все зависит типа личности человека. А при наркотической зависимости разрушается иммунитет, тем самым уменьшается стрессоустойчивость человека, что усугубляет ситуацию», - прокомментировал практикующий психиатр-нарколог Руслан Главинский.



Если человек закрылся в себе и ведет асоциальный образ жизни, то тут прогноз хуже. Но в целом зависит от микроокружения человека.



Основная задача окружения вовремя открыть человеку глаза, показать на примерах, привести факты из его жизни. Чтобы не было ситуации от противного, нужно доносить эту информацию крайне деликатно.



Если человек обращает внимание на то, что говорит и указывает его окружение, то у него включается критика. Соответственно с ним можно работать.



«От насильного лечения толка нет - это впустую потраченное время и деньги. Многие родственники зависимых считают кодировку - панацеей. Но, во-первых, это добровольная манипуляция, которая требует подписание соглашения. Но если он соглашается просто формально, чтобы выполнить чье-то условие, то успеха не стоит ждать. Человек должен внутри созреть и желать вылечиться, тогда лишь курс лечения: дезинтоксикация, кодировка и госпитализация будут продуктивными. Это двусторонний процесс между врачом и пациентом», - подытожил Руслан Главинский.





«Все бросают употреблять наркотики, но кому-то это удается при жизни». Пронзающие слова, не правда ли? Эта надпись социальной рекламы от организации «Анонимные наркоманы» долго висела на окнах трамваев, напоминая горожанам о том, как опасна зависимость. Из 100 пришедших на собрание остается только 1. Остальные 99 человек умирают. Такова реальная картина наркозависимых.- Первое знакомство с наркотиками произошло у меня еще в детстве, мне тогда было всего лишь 12 лет. Помню, что было очень весело, минут 20 смеялся. Я тогда впервые поймал чувство эйфории, - вспоминает бывший наркоман Станислав Рябов.Это ощущение настолько прочно засело в его юном сознании, что постепенно парень начал втягиваться в наркозависимость.По мнению специалистов, один наркоман вовлекает вслед за собой в употребление наркотиков около 13 - 15 человек. Со слов Станислава Рябова (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.), у него было такое окружение, где многие употребляли, и все они искали чувство нескончаемого счастья.- К концу пятого курса я начал употреблять легкие наркотики каждый день, на тот момент у меня была жена и дочь. Под видом, что иду к родителям, я уходил из дома каждый вечер. На четвертый год употребления жена уже знала о моей зависимости. Я перестал это скрывать. В определенный момент дошло до того, что я закрылся на кухне и начал варить наркотики. Запах, конечно, распространился по всей квартире. Это был переломный момент. Жена не знала, что делать. Боялась говорить моим родителям, боялась меня. В итоге нашла спасение в другом человеке… мы разошлись, - рассказал о своих первых жизненных потерях Станислав. - Развод мне дался очень тяжело. На этом фоне даже бросил употреблять аж на четыре года. Впал в некую ремиссию. По факту я разменял наркотическую зависимость на зависимость от своей женщины.- Когда чувства перестали меня вставлять, я снова вернулся к наркотикам к прежней дозе. Все это произошло буквально за один день, - рассказывает наш собеседник. - Когда ты срываешься, то теряешь буквально все. В первую очередь - самоуважение. Я говорил, что никогда больше не ударю свою жену, не буду воровать у своих близких, не буду употреблять наркотики… но в итоге одномоментно переступил через все ради дозы. Это очень печально.Станислав Рябов умудрялся употреблять даже на работе. Смешанный с наркотиками табак не привлекал чужого внимания. Но дальше в ход пошли «модные» на тот момент синтетические вещества.- У нормальных людей первые мысли после пробуждения о работе, о делах, о семье. Я же каждое утро просыпался с желанием употребить. Если есть готовый вариант – отлично. Если нет - искал деньги, - продолжает рассказывать Станислав. - Я втянулся полностью. Дошел до такого состояния, что меня уже ничего не брало. Пробовал смешивать с алкоголем, использовал вперемешку с разными видами. Порой тошнило от передозировки, но не вставляло. Я гнался за эйфорией, но не испытывал ничего. От всей этой «синтетики» испытывал полнейшее притупление, невыносимую усталость, ненужность и никчемность. Мир становился невыносимо серым, а жизнь пресной.Наркотики всегда идут рука об руку с преступным миром. Разбойные нападения, кражи и убийства зачастую совершаются ради одной дозы. История Станислава Рябова не исключение.- Исход нашей болезни таков - тюрьма, больница и могила. Это не такая болезнь, которая пройдет сама по себе без помощи со стороны и сильного внутреннего желания, - говорит он.Станислав не признавался, что он зависим, даже после четырех лет непрерывного употребления наркотиков. Ему казалось, что это у окружающих проблемы, а не у него.- Как-то раз мы играли в карты, и я заметил, что моя рука начала двигаться сама по себе. Тогда понял, что мне нужна помощь, - говорит Рябов. - На тот момент уже все мое окружение открыто называло меня наркоманом. Когда я хотел поехать в тайгу за кедровыми шишками, отец не дал мне машину. Он аргументировал это тем, что я уеду на поле для сбора совсем другого. Сказал мне в лицо, что не собирается помогать наркоману. Это было болезненной для меня правдой.Станислав оправдывал себя тем, что под наркотиками он пишет свои проникновенные стихи. Мол, только под их воздействием рождаются заветные строки. Но правда заключалась в том, что за последние несколько лет он так ничего и не написал.Когда Станислав задался вопросом, ради чего он все это делает, то не нашел ответа. Ему пришло понимание, что он в большой беде.- Я испробовал разные варианты: давал себе обещания, ходил по бабкам, закрывался. Уезжал в места, где нет доступа к наркотикам, но даже там умудрялся их находить. Тогда понял, что самостоятельно мне не справиться, - делится своим опытом Станислав Рябов.Спустя некоторое время он начал ходить на собрания анонимных наркоманов, узнал, что есть многоступенчатая программа с сопровождением наставника, который сам прошел ее когда-то. После двух месяцев каждодневного посещения групп Станислав начал отходить от наркотиков.- Помню, что утром проснулся и понял, что у меня нет желания употребить. Я больше не хочу. И это самое прекрасное ощущение за последние четыре года. Наконец-то мир стал красочным и ярким. Это была моя первая чистая весна. Я рассматривал сочную зелень, которая начала распускаться. Удивлялся насыщенности цвета на листочках. Настолько было прекрасно взглянуть на солнце и не жить одним туннельным мышлением о наркотиках, - с особым воодушевлением рассказывает он.- Я начал очищаться и на физическом уровне. Помню, что после того, как ходил в туалет по маленькой нужде, в комнате стоял запах ацетона. Из меня буквально выходила вся химия, которую я вкачивал в себя все эти годы. Первый год меня мучила бессонница, я специально выбрал себе куратора, живущего в другом часовом поясе. После того, как начал полностью отдаваться процессу и жить только программой, началось мое постепенное выздоровление, - подчеркивает Станислав.В период выздоровления Станислав женился во второй раз, но у жены была алкогольная зависимость. Тогда он привел ее в общество анонимных алкоголиков и лично проследил, чтобы она прошла всю программу. Даже стал для нее личным куратором.Но вскоре они расстались. По рассказам Станислава, она полностью выздоровела. Вновь вышла замуж, родила детей. Этот пример вдохновил его на мысль, что он может помогать другим зависимым преодолевать напасть. Сейчас Станислав куратор и волонтер в сообществе анонимных наркоманов.- До сих пор посещаю группы и буду в анонимных наркоманах до конца своей жизни. Каждый раз, когда говорю: «Всем привет! Меня зовут Станислав, и я зависимый», то напоминаю себе, кто я такой, чтобы не забывать, что я прошел. Буду в процессе выздоровления всю жизнь, - делится Станислав.С его слов, это делается для того, чтобы снова не сорваться. Даже несмотря на то, что Станислав не употребляет наркотики на протяжении восьми лет, он до сих пор помнит их вкус.Всегда есть вероятность скатиться обратно. Но, чтобы это предотвратить, в сообществе есть строгие правила: не посещать места, где раньше употреблял, не общаться с теми, с кем было прошлое, не брать в руки наркотики. В общем, не ходить там, где скользко.- Несмотря на то, что я оброс «шкуркой», все равно соблюдаю все эти правила, - говорит бывший наркоман.Со слов прошедшего весь трудный путь до выздоровления Станислава, людям с зависимостями помогают программы в соответствующих сообществах. Только побывавший на его месте сможет это понять и протянуть руку реальной помощи.История бывшего наркозависимого - это напоминание о том, как легко потерять контроль над своей жизнью. Наркотики могут казаться решением проблем, но на самом деле они лишь превращают жизнь в ад, загоняя людей в страшнейший тупик.Путь к выздоровлению труден и требует огромных усилий. Он включает в себя не только физическую реабилитацию, но и психологическую работу над собой. Однако даже после успешного выздоровления человек может столкнуться с последствиями своего прошлого.Фото: loon.site