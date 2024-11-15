Общество 15.11.2024 в 14:54

Улан-Удэ получил паспорт готовности к отопительному сезону

Документ муниципалитету выдал Ростехнадзор
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Текст: Служба информации "Номер один"
Улан-Удэ получил паспорт готовности к отопительному сезону

Улан-Удэ получил паспорт готовности к отопительному сезону 2024/2025 гг.

- Это означает, что проведена своевременная и качественная подготовка коммунальной инфраструктуры города к работе в этом отопительном периоде. Документ муниципалитету выдал Ростехнадзор, - сообщили в комитете городского хозяйства.

Работа по подготовке к отопительному периоду проделана большая. Проведены необходимые испытания источников теплоснабжения, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и дополнительного оборудования.

Подготовлены внутридомовые системы отопления и системы теплопотребления социальных объектов.

Многое сделано ресурсоснабжающими организациями по ремонту инженерной инфраструктуры.

МУП «Водоканал» провели ремонт более двух тыс. метров сетей водоснабжения, сетей водоотведения – более 200 метров, провели капитальный ремонт участков главного канализационного коллектора.

Сотрудники ПАО «ТГК-14» капитально отремонтировали 21 участок тепловых сетей общей протяженностью 6,2 км, основное и вспомогательное оборудование Улан-Удэнских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также котельного комплекса. Ремонтировали оборудование на котельных «Юго-Западная», в мкрн Аэропорт, Загорск, Заречный.

Специалисты ПАО «Россети-Сибирь» построили 9 новых трансформаторных подстанций, отремонтировали высоковольтные линии, опоры.

- Все это позволит повысить надежность и качество теплоснабжения в городе, а также улучшить экологическую обстановку, - отметили в комитете.

 

Фото: администрация г. Улан-Удэ

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