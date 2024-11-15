В Бурятии спасли раненую сову

Птицей оказалась длиннохвостая неясыть. У нее был поврежден глаз и клюв.





5 ноября в Бурприроднадзор обратился молодой человек, который ехал из Бичуры в Улан-Удэ. По пути в Мухоршибирском районе он обнаружил на обочине дороги сову, которая не могла летать. Мужчина посадил птицу к себе в машину, а затем передал сотрудникам ведомства.Как сообщили в Бурприроднадзоре, специалисты, которым птицу отдали на лечение, помогли ей быстро восстановиться. После лечения сову выпустили в естественную среду обитания – обратно в лес.