В Улан-Удэ коммунальщики подсыпают улицы и тротуары

Сегодня с началом снега в Улан-Удэ сотрудники Комбината по благоустройству приступили к подсыпке дорог и тротуаров. Как сообщили в мэрии, сейчас в городе работают 9 пескоразбрасывателей. По поручению мэра Игоря Шутенкова, дороги подсыпают во всех районах. Также без внимания не оставляют и тротуары. Уборщики территорий уже подсыпают песком пешеходные дорожки.