Общество 15.11.2024 в 15:30

В Улан-Удэ коммунальщики подсыпают улицы и тротуары

Сейчас в городе работают 9 пескоразбрасывателей
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ коммунальщики подсыпают улицы и тротуары
Фото: мэрия Улан-Удэ
Сегодня с началом снега в Улан-Удэ сотрудники Комбината по благоустройству приступили к подсыпке дорог и тротуаров. Как сообщили в мэрии, сейчас в городе работают 9 пескоразбрасывателей. По поручению мэра Игоря Шутенкова, дороги подсыпают во всех районах. Также без внимания не оставляют и тротуары. Уборщики территорий уже подсыпают песком пешеходные дорожки.
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