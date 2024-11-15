Общество 15.11.2024 в 15:45

Завтра жителей Бурятии ожидает Бобровая луна

В этот период Луна наиболее близко расположена к Земле
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Текст: Служба информации "Номер один"
Завтра жителей Бурятии ожидает Бобровая луна

Завтра жителей Бурятии ожидает уникальное астрономическое явление - Бобровая луна. В этот период Луна наиболее близко расположена к Земле. 

Бобровая Луна относится к категории суперлуний, что в астрономии означает момент наибольшего приближения Земли и Луны друг к другу. В такие дни спутник выглядит ярче и крупнее, чем традиционное полнолуние.

Полнолуние начнется 15 ноября в 21:29 по Москве и достигнет пика 16 ноября в 00:29 по Москве. В этот момент спутник Земли будет находиться в созвездии Овна. 

- Этот термин был введен астрологом Ричардом Нолле в 1979 году для обозначения периода, когда Луна находится на расстоянии 90% от максимально близкой точки к Земле. В это время она выглядит примерно на 14% более большой и на 30% ярче по сравнению с теми моментами, когда находится на самых дальних участках своей орбиты, - рассказывают астрономы.

Бобровой Луной или Бобровым полнолунием это небесное явление нарекли индейские племена. В ноябре бобры активно готовятся к зимним холодам: они возводят плотины и собирают запасы пищи в своих домиках.

В то время как у китайцев ноябрьское полнолуние известно как Белая Луна, кельтские народы, напротив, называли его Темной Луной.

В дни Бобрового суперлуния рекомендуется соблюдать осторожность людям, чья работа связана с высоким уровнем стресса. Например, водителям стоит быть готовыми к заторам на дорогах во время предстоящего полнолуния. В пути может возникнуть множество нештатных ситуаций - ожидается увеличение числа ДТП.

Также существует мнение, что, если в момент полной Луны загадать желание, оно может исполниться. При формулировании своего запроса во Вселенную необходимо находиться в хорошем расположении духа и избегать плохих мыслей по отношению к другим людям.

- Из-за сильной энергетики этого дня лучше воздержаться от начала новых дел и знакомств в период полнолуний, особенно 16 ноября. Оптимальнее всего просто позволить событиям идти своим чередом в течение нескольких дней после суперлуния. Этот период важно использовать для планирования будущего и реализации задуманных проектов, - предупреждают астрологические календари.

 

Фото: ru.freepik.com

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