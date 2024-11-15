В Улан-Удэ светофор на Трубачеева получил кнопку

В Улан-Удэ светофор на перекрестке улицы Трубачеева и переулка Карьерный оборудовали кнопкой для пешеходов. Эта мера призвана увеличить время зеленого сигнала светофора для автомобилей, когда нет пешеходов.- В настоящее время нашими специалистами проводятся работы по настройке светофора, меняются фазы горения, также проведены работы по установке кнопки вызова пешеходного перехода, после чего светофор будет перенастроен, - сообщил замначальника Центра управления ИТС Улан-Удэ Василий Дадуев.Как отмечают в мэрии, светофор позволит упорядочить и обезопасить движение пешеходов и транспорта на этом участке дороге, который признали аварийным из-за большого количества дорожно-транспортных происшествий.Установка светофора в этом месте завершила комплексный ремонт дороги по переулку Карьерный. Он прошел в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».